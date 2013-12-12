Hanefi Avcı ve Yalçın Küçük'e Odatv'den tahliye

Odatv davasına bakan mahkeme, Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliyesine karar verdi. Küçük'ün Ergenekon davası nedeniyle Avcı'nın ise Devrimci Karargah davası nedeniyle tutukluluğu devam edecek.

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın da sanık olarak yargılandığı Ergenekon Soruşturması kapsamında açılan Odatv davasında tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatların taleplerinin ardından mahkeme başkanı Mehmet Ekinci ara vermeden önce tutuklu sanık Hanefi Avcı'ya soru sormak istediğini belirtti. Avcı'ya “Daha önceki savunmalarınızda yazdığınız kitap yüzünden tutuklandığınızı söylediniz. Ancak 2009 yılında da sizin hakkınızda yürütülen soruşturmalar varmış. O zaman daha kitap ortada yoktu. Peki o zaman neden sizi seçtiler?" diye sordu. Avcı, Ekinci'nin sorusuna “Emniyette o dönem cemaatçilerle ilgili bir rapor hazırladılar. O raporda benim de adım vardı. Ben o zaman bu rapora karşı çıktım. Daha sonra hükümet değişti cemaat polisin içinde çoğalmaya başladı. Bu kez cemaatçiler fişleme yapmaya başladı. Ben buna da karşı çıktım. 28 Şubat döneminde Emin Aslan da askerlere 'yanlış yapıyorsunuz' demiştir. Kitaptan öncekiler idari soruşturmalardı. Kitap yazdıktan sonra da Devrimci Karargah davasına dahil edildim" dedi.

Küçük ve Avcı'ya Odatv'den tahliye

Odatv davasına bakan mahkeme, Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tahliyesine karar verdi. Küçük'ün Ergenekon davası nedeniyle Avcı'nın ise Devrimci Karargah davası nedeniyle tutukluluğu devam edecek.

Avcı'nın sözlerinden sonra görüşü sorulan duruşma savcısı dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanabilmesi için eksiklerin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi. Savcı tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Heyet, Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı'nın tutuklulukta geçirdiği süreleri, iki sanığın da başka dosyalardan halen hüküm özlü olarak tutuklu olmaları nedeniyle tahliyelerine karar verdi. 13 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı.

Cezaevinden çıkmayacaklar

Ancak Ergenekon davası kapsamında 22 yıl hapis cezası aldığı için cezaevinde tutuklu bulunan Küçük ile Devrimci Karargah davasından 15 yıl hapis cezası alan Avcı cezaevinden çıkamayacak.

Dosya mütalle için savculığa gönderildi

Eksikliklerin giderilmesinin ardından mütalaa hazırlanması için dosyanın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar veren Mahkeme, duruşmayı 1 Nisan 2014'ye ertelendi.

Deniz Baykal 19 Aralık'ta ifade verecek

Öte yandan davanın başında Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, CHP milletvekili Deniz Baykal'ın tanık olarak ifadesinin alınması için

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığını hatırlattı. Mahkeme Başkanı, Ankara'daki talimat duruşmasının 19 Aralık 2013'te yapılacağını bildirdi.