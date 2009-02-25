Yalçın Küçük protesto edildi

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) ''Aydınlarla Yüz Yüze Söyleşileri''ne katılan Prof. Dr. Yalçın Küçük, bir grup üniversite öğrencisi tarafından protesto edildi.





Yalçın Küçük, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesinin (UÜ) katkılarıyla Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Etkinlik Salonu'nda düzenlenen söyleşide, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu kaldığı sürede yaşadıklarını anlattı.



Kitaplarından alıntılar yapan Küçük, son gelişmelerle ilgili gazetelerde yer alan haberlerle ilgili yorumlarını da katılımcılarla paylaştı.



Küçük, söyleşinin sonundaki soru-cevap bölümünde, üniversite öğrencisi olduğunu belirten bir grup tarafından ''sorularına yeterli cevapları alamadıkları'' gerekçesiyle protesto edildi.



Kabanlarını çıkartan grubun üzerlerinde, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) yazılı yelekler bulunduğu görüldü.



Grup, daha sonra, salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.