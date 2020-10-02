Yalçın Karatepe: Yeni diye açıklanan bir programda bor madeninden medet ummak nedir?

BirGün yazarı Yalçın Karatepe, salı günü açıklanan Yeni Ekonomi Programı hakkında yazmayı değer bulmadığını belirterek, "Neden yazayım ki? Cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi için planladıkları şeylerden birisinin de “Bor madeninin işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek uluslararası piyasalara sunulması” olduğunu görünce açıklanan metnin geri kalan kısmının da üzerinde durulmaya değmeyeceği kanaatine vardım. Bu sefer borun yanına lityumu da eklemişler. Malum elektrikli araçların kullandığı akülerin en önemli girdisi bu. Ama bunu planlayan iktidarın, “yerli otomobil” TOGG için ihtiyaç duyulacak akülerin Çin’den temin edilmesi için görüşmeler yaptıklarını unuttuğumuzu düşünüyor olmalılar. Neyse biz bora dönelim" yorumunu yaptı.

Karatepe, şöyle devam etti: "Yeni diye açıklanan bir programda bor madeninden medet ummak nedir? 2001 krizinden beri, ne zaman dış ticaret açığı gündeme gelse, ne zaman döviz ihtiyacı konuşulsa, “aslında biz dünyada bor madeni zenginiyiz ama bunu işlemeden satıyoruz. Artık işleyerek satacağız ve bilmem kaç yüz milyar dolar ihracat geliri elde edeceğiz” açıklamasını kaç kere duyduk? Hala buradan bir beklenti var ise “kardeşim yıllardır bunu neden yapmadınız” diye sormazlar mı?"

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