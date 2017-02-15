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Medya

Yalçın Çakır’ın yeni adresi belli oldu

Çakır, Flash TV’den ayrılmıştı

15 Şubat 2017 21:01

Uzun süredir adı birçok televizyon kanalı ve yapım şirketiyle anılan Yalçın Çakır, Beyaz TV ile anlaştı.

Medyaradar'ın haberine göre Flash TV'de 25 yıl boyunca programlara imza atan ünlü sunucu Yalçın Çakır 1 Şubat 2017 itibariyle kanalla yollarını ayırmıştı. Çakır kanalda son olarak Ana Haber Bülteni'ni sunuyordu.

Ünlü sunucu, Ego Grup Medya bünyesinde hayata geçirilecek olan yeni TV programı ile ekranlara dönecek.

"Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışılacağı, küslerin barıştırılacağı program" hafta içi her gün canlı olarak yayınlanacak.

 

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