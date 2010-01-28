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Yaşam

Yalçın Bayer: Ilıcak ekrana kaç paraya çıkıyor?

Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, gazeteci Nazlı Ilıcak'ı sert bir dille eleştirerek, "Ekrana kaç paraya çıkıyor, emeğinin karşılığı ne?" diye sordu

28 Ocak 2010 02:00

T24- Başbakan Erdoğan'ın bazı gazetecilere "Bize gaz vermeye çalışmayın" diye çıkışını “takkiye” olarak niteleyen Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, sıkça telvizyon ekranlarında görülen bazı köşe yazarlarını da sert bir dille eleştirdi. Bayer, “Nazlı Ilıcak ne kadar bahşiş alıyor, ekrana kaç liraya çıkıyor, emeğinin karşılığı ne?” diye sordu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk Televizyonu'nda katıldığı bir programda, meslektaşı köşe yazarlarını yaylım ateşine tuttu.

Gazeteci Sabri Duransoy ve Şaban Sevinç'in hazırladığı Basın Koridoru programına telefonla bağlanan Yalçın Bayer'in ağır sözleri şöyle?

"Başbakan yandaş gazetecileri fırçalamış. Ne fırçası; onlar takıyye, oyundur ciddiye almayın. Bu gazeteciler nerede? Sen şimdi Cengiz Çandar, Nazlı Ilıcak, Ali Bayramoğlu, Ahmet Altan, Baykal'ın eski danışmanı Şahin Alpay olsun... Ankara'dan İstanbul'a transfer olan Mümtazer (Türköne) dekan yapılacak, İstanbul iktisat Fakültesine...

Nazlı Ilıcak hangi yerde çıkıyor? Sabah kaç tv çıkıyor, haftada kaç kez ekrana çıkıyor? kaç ekrana çıkıyor? Efendim bahşiş var mı? ... İnsan buradan bakınca bunları çok önemliyse medyayı satılık hale getirmişler. Kalkıp küfür ederek besleme bir nesil yaratıldı.”

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