T24 LogoT24 Logo
Spor

Yalçın Ayhan'ın soyunma odasında kavga ettiği şoför görevi bıraktı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçının ardından ev sahibi takımın soyunma odasında yaşanan olayda, futbolcu Yalçın Ayhan kulüp şoförü Zafer Çubukçu’yla şiddetli bir tartışma yaşamıştı

02 Kasım 2017 16:28

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçının ardından ev sahibi takımın soyunma odasında yaşanan olayda, futbolcu Yalçın Ayhan kulüp şoförü Zafer Çubukçu’yla şiddetli bir tartışma yaşamıştı. Bu olayın ardından sarı-siyahlı kulüp olağan üstü toplantı sonrasında olayı tatlıya bağlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından kulüp şoförü Zafer Çubukçu\'nun kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı öğrenildi.
DHA\'nın sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Basın sözcüsü Erdal Gündüz, kulüp şoförünün kendi isteği doğrultusunda işten ayrıldığını söyledi.
GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ’I TAKİPTEYİZ
Transferler ile ilgilide konuşan basın sözcüsü Gündüz, “Transfer takiplerine, çalışmalarına şuanda başladık. Kesinlikle devre arası transfer yapacağız. Hem yerli hem yabancı olacak. Şuanda isim yok. Maçları takip ediyoruz. Takımlardan kimler boşa çıkacak bunları takip ediyoruz. Beşiktaş’tan, Galatasaray’dan kimler boşa çıkacak bunları da yakından takip ediyoruz” dedi.
TARAFTARLAR İÇİN MERKEZE PASSOLİG GİŞESİ KURULDU
Passolig ile ilgilide bilgi aktaran Gündüz, “Taraftarlar için bu haftadan itibaren merkez İnönü Meydanı\'na Passolig gişesi kurduk. Bir takım çalışmalarımız var taraftarlarımızla ilgili. Malatyaspor taraftarlarımız bizden ‘Kale arkasını açığı 5 TL yapın’ dediler bizde bunun için kale arkasını açık biletleri 5 TL yaptık. Stadın bu hafta 20 bin taraftar ile dolduracağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu maçta gelmeyeceklerse hangi maçta gelecekler. Bilet fiyatlarını düşürdük. 5 TL, 7.5 TL, 10 TL, 15 TL, 50 TL. Malatyaspor Store ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Stadın altına açmayı düşünüyoruz. Şehir merkezinde olan storemizi büyük bir mağaza haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA EN KÖTÜ 1 PUAN
Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir’e ev sahipliği yapacak olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ettiği karşılaşmada ki gibi galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başakşehir maçıyla da ilgili konuşan Basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımlarından, futbolculardan ve teknik direktör Erol Bulut’tan memnun olduklarını, futbolculara güvendiklerini, Başakşehir maçından da en az 1 puan çıkarmayı planladıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHA SÜPER LigEvkur Yeni MalatyasporAtiker KonyasporYalçın AyhanZaferBuDHAYeni Malatyaspor BasınErdal GündüzGALATASARAYBEŞİKTAŞI TAKİPTEYİZ TransferlerGündüzKesinlikleHemMaçlarıTakımlardan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24