Yalçın Ayhan'ın soyunma odasında kavga ettiği şoför görevi bıraktı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçının ardından ev sahibi takımın soyunma odasında yaşanan olayda, futbolcu Yalçın Ayhan kulüp şoförü Zafer Çubukçu’yla şiddetli bir tartışma yaşamıştı. Bu olayın ardından sarı-siyahlı kulüp olağan üstü toplantı sonrasında olayı tatlıya bağlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından kulüp şoförü Zafer Çubukçu\'nun kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı öğrenildi.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Basın sözcüsü Erdal Gündüz, kulüp şoförünün kendi isteği doğrultusunda işten ayrıldığını söyledi.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ’I TAKİPTEYİZ

Transferler ile ilgilide konuşan basın sözcüsü Gündüz, “Transfer takiplerine, çalışmalarına şuanda başladık. Kesinlikle devre arası transfer yapacağız. Hem yerli hem yabancı olacak. Şuanda isim yok. Maçları takip ediyoruz. Takımlardan kimler boşa çıkacak bunları takip ediyoruz. Beşiktaş’tan, Galatasaray’dan kimler boşa çıkacak bunları da yakından takip ediyoruz” dedi.

TARAFTARLAR İÇİN MERKEZE PASSOLİG GİŞESİ KURULDU

Passolig ile ilgilide bilgi aktaran Gündüz, “Taraftarlar için bu haftadan itibaren merkez İnönü Meydanı\'na Passolig gişesi kurduk. Bir takım çalışmalarımız var taraftarlarımızla ilgili. Malatyaspor taraftarlarımız bizden ‘Kale arkasını açığı 5 TL yapın’ dediler bizde bunun için kale arkasını açık biletleri 5 TL yaptık. Stadın bu hafta 20 bin taraftar ile dolduracağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu maçta gelmeyeceklerse hangi maçta gelecekler. Bilet fiyatlarını düşürdük. 5 TL, 7.5 TL, 10 TL, 15 TL, 50 TL. Malatyaspor Store ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Stadın altına açmayı düşünüyoruz. Şehir merkezinde olan storemizi büyük bir mağaza haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA EN KÖTÜ 1 PUAN

Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir’e ev sahipliği yapacak olan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ettiği karşılaşmada ki gibi galibiyet serisine devam etmek istiyor. Başakşehir maçıyla da ilgili konuşan Basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımlarından, futbolculardan ve teknik direktör Erol Bulut’tan memnun olduklarını, futbolculara güvendiklerini, Başakşehir maçından da en az 1 puan çıkarmayı planladıklarını söyledi.

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