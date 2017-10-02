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Spor

Yalçın Ayhan ile kulüp şoförü soyunma odasında tekme tokat birbirine girdi

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor karşılaşmasından sonra sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasına girerken, kulüp şoförü Zafer Çubukçu’nun da soyunma odasında olduğunu gören Yal

02 Ekim 2017 21:11

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor karşılaşmasından sonra sarı-kırmızılı futbolcular soyunma odasına girerken, kulüp şoförü Zafer Çubukçu’nun da soyunma odasında olduğunu gören Yalçın Ayhan şoföre, “Senin burada ne işin var?” dedi. Sözlü tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Yeni Malatya Stadı\'nın koridorunda çıkan kavgada sesleri duyan Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut araya girdi. Büyüyen kavgayı Erol Bulut’la diğer futbolcular ayırdı.
Edinilen bilgiye göre, kulüp yönetimi, futbolcu Yalçın Ayhan ile kulübün otobüs şoförü Zafer Çubukçu arasında çıkan kavga hakkında bir karar verecek.
Öte yandan Geçen yıl TFF 1’inci liginde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor\'un, düşme hattında bulunan Bandırmaspor’a 5-0 yenilmesi taraftarları öfkelendirmiş ve gece yarısı Malatya Erhaç Havaalan\'ına inen futbolcu kafilesini protesto için yaklaşık 200 taraftar, takımı almaya gelen otobüsün şoförü ile bazı görevlilerle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine havaalanında güvenlik önlemi alan polisler taraftarlara biber gazı sıkarak uzaklaştırmaya çalışmıştı.
Ayrıca geçen sezon Süper Lig’de Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor\'un karşılaştığı maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Yalçın Ayhan’a TFF yetkilileri bir maçtan men cezası kararı almıştı. Bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olan Yalçın Ayhan sezonun ilk maçında Osmanlıspor’a karşı aldığı cezasından dolayı forma giyemedi.

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