Yalçın Akdoğan'ın suç duyurusu: Eniştemi tanımıyorum

Arzu Yıldız Ankara

AKP Milletvekili ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay Ferşat hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla verdiği suç duyurusu dilekçesine ulaşıldı. Akdoğan'ın ablasının eşi olan Oktay Ferşat’ı “hiç tanımadığı” belirtilerek, durumdan gelen ihbar ve şikayetler üzerine haberdar olduğu anlatıldı. İddiaları araştırması için Ankara Cumhuriyet Savcısı Bilal Gündüz görevlendirildi.

Enişteyi tanımıyor

Akdoğan’ın avukatı tarafından 8 Ekim de verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Şüphelinin birçok vatandaşımızı ve şirketleri, müvekkil (Yalçın Akdoğan) ile akrabalığından bahsedip para karşılığında vaatlerde bulunarak kandırmakta ve dolandırmakta olduğu, müvekkile ve danışmanına gelen ihbar ve şikâyetler sonucu haberi olmuştur. İhbar ve şikâyet telefonlarından anlaşıldığı kadarıyla, şüpheli, müvekkil ile akraba olduğunu, onun adına hareket ettiğini ve müvekkilin konumunun herkesçe malum olduğunu, güçlü etkili işler yaptıklarını söyleyerek haksız kazanımlar elde ederek dolandırıcılık faaliyetinde bulunmaktadır. Müvekkilimin şüpheli ile akrabalık bağı olmasına rağmen kendisi ile hiçbir teması, görüşmesi, ilişkisi bulunmamakta olup, kendisini tanımamaktadır. Müvekkil kendine gelen ihbar telefonları neticesinde şüpheliden haberdar olmuştur.”

Adresini tespit edememişler

“Bu nedenle şüpheliye ait adres ve diğer bilgiler bilinmemekte olup en kısa zamanda tespit edilerek savcılığa ulaştırılacaktır. İhbar ve şikâyet telefonları açanlar, şüphelinin aslında İstanbul’da ikamet ettiğini fakat sık sık Ankara’ya geldiğini, orada da bir ikametgâhının olduğunu, bu durumun bir vatandaş olarak kendilerini rahatsız ettiğini, gerek Akdoğan’ın gerekse insanların zarar görmemesi adına ihbar ve şikâyette bulunduklarını beyan etmişlerdir. Bu sebeple başsavcılığınıza başvuru zarureti doğmuştur”