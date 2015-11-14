Yalçın Akdoğan'dan Hürriyet'e: Bunun adı gazetecilik değil nefret suçudur

Hürriyet gazetesinin, “13. Cuma uğursuzluğunun 13 sebebi” başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer verilmesini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başındaki ismin böyle çirkin ve karalayıcı bir mizansenin içinde gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun adı gazetecilik değil nefret suçudur” ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2015'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, '13. Cuma'nın dünyanın birçok yerinde neden uğursuz sayıldığıyla ilgili bir haber yayımlayan Hürriyet İnternet, haberde yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Leonardo Da Vinci'nin yaptığı "Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği" resminde 12 havariyle masada gösteren görsel malzeme nedeniyle özür dilemiş ve sorumluluğu tespit edilen editör ve yayınlar bölümünün başında bulunan içerik müdürünün görevine son verildiğini açıklamıştı.

"Türk gazeteciliği açısından çok büyük talihsizlik"

Konuyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başındaki ismin böyle çirkin ve karalayıcı bir mizansenin içinde gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun adı gazetecilik değil nefret suçudur. Kin ve nefret tohumu ekmeyi adet edinen bir zihniyetin sürekli ve farklı şekillerde kendisini dışa vurması Türk gazeteciliği açısından çok büyük talihsizliktir. İçindeki kini yansıtmaktan kendisini alamayan bu anlayışın Sayın Cumhurbaşkanımıza verebileceği bir zarar yoktur, bunlar ancak kendilerine zarar verirler.

Ahlaki hassasiyetlerini kaybeden bir anlayışın kin ve nefretini özgürlük maskesi altında yansıtması basın etiği açısından da büyük bir sorundur. Gazete özür dilemiştir ancak bu saldırgan ve hakaretamiz zihniyetin bu kadar kolay ve fütursuz bir şekilde kendisini dışa vurması üzerinde durulması gereken bir konudur.

Bizim kültürümüzde ne Cuma uğursuzluk getiren bir gündür, ne de 13 sayısının böyle bir anlamı vardır. Kendi kültürüne yabancı olan anlayışın, bu milletin Cumhurbaşkanına bu tür çirkin yakıştırmalarda bulunması da hiç şaşırtıcı değildir. Sürekli kutuplaşmadan dem vuranların nefret suçu anlamına gelen bu tür yayınlara karşı hassasiyet göstermesi gerekir."