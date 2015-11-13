Hürriyet o fotoğraf için özür diledi, sorumlu editörleri görevden aldı

13 Kasım 2015'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, '13. Cuma'nın dünyanın birçok yerinde neden uğursuz sayıldığıyla ilgili bir haber yayımlayan Hürriyet İnternet, haberde yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Leonardo Da Vinci'nin yaptığı "Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği" resminde 12 havariyle masada gösteren görsel malzeme nedeniyle özür diledi. Hürriyet, sorumluluğu tespit edilen editör ve yayınlar bölümünün başında bulunan içerik müdürünün görevine son verildiğini açıkladı.

Hürriyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazetemizin internet sayfasında bugün öğle saatlerinde yayımlanan bir içerikte, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da gösteren ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir görsel malzemeye yer verildiği üzüntüyle tespit edilmiştir.

Bu durum fark edilir edilmez söz konusu içerik yayından kaldırılmıştır.

Yürütülen süratli incelemenin sonunda bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiği anlaşılan bu hatada sorumluluğu tespit edilen editör ile metnin hazırlandığı dijital yan yayınlar bölümünün başında bulunan içerik müdürünün görevine son verilmiştir.

Yapılan, vahim bir hatadır. Ortaya çıkan bu durumdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’ndan özür diliyoruz.

Leonardo Da Vinci'nin 1494 ile 1499 yılları arasında tamamladığı "Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği"nin (L'Ultima Cena) orijinali yukarıdaki gibi...

Hz. İsa'nın ölümünden önce yediği son akşam yemeğinin resmedildiği eserde masada Hz. İsa ve 12 havari bulunuyor. 13 sayısının uğursuzluğuyla ilgil inanışlardan biri İsa'nın son akşam yemeğine dayanıyor.