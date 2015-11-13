T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hürriyet o fotoğraf için özür diledi, sorumlu editörleri görevden aldı

Hürriyet: Ortaya çıkan bu durumdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’ndan özür diliyoruz

13 Kasım 2015 17:38

13 Kasım 2015'in Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, '13. Cuma'nın dünyanın birçok yerinde neden uğursuz sayıldığıyla ilgili bir haber yayımlayan Hürriyet İnternet, haberde yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanLeonardo Da Vinci'nin yaptığı "Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği" resminde 12 havariyle masada gösteren görsel malzeme nedeniyle özür diledi. Hürriyet, sorumluluğu tespit edilen editör ve yayınlar bölümünün başında bulunan içerik müdürünün görevine son verildiğini açıkladı. 

Hürriyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazetemizin internet sayfasında bugün öğle saatlerinde yayımlanan bir içerikte, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da gösteren ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir görsel malzemeye yer verildiği üzüntüyle tespit edilmiştir.

Bu durum fark edilir edilmez söz konusu içerik yayından kaldırılmıştır. 

Yürütülen süratli incelemenin sonunda bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiği anlaşılan bu hatada sorumluluğu tespit edilen editör ile metnin hazırlandığı dijital yan yayınlar bölümünün başında bulunan içerik müdürünün görevine son verilmiştir.  

Yapılan, vahim bir hatadır. Ortaya çıkan bu durumdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’ndan özür diliyoruz. 

 

Leonardo Da Vinci'nin 1494 ile 1499 yılları arasında tamamladığı "Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği"nin (L'Ultima Cena) orijinali yukarıdaki gibi...

Hz. İsa'nın ölümünden önce yediği son akşam yemeğinin resmedildiği eserde masada Hz. İsa ve 12 havari bulunuyor. 13 sayısının uğursuzluğuyla ilgil inanışlardan biri İsa'nın son akşam yemeğine dayanıyor. 

ETİKETLER

hürriyetson akşam yemeğieditöraçıklamaözürhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24