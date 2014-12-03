Yalçın Akdoğan ve Bülent Arınç ne konuştu?

Yalçın Akdoğan ile Bülent Arınç'ın AKP grup toplantısında konuşmalarına ilişkin fotoğraf karesi, konuşmanın içeriğine dair çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu. Rıza Özel'in fotoğrafladığı konuşmada Arınç ve Akdoğan’ın Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün istifasının ele alındığı iddia edildi. Ancak Ankara kulislerine konuşulanlara göre, Öztürk’ün istifası değil TBMM Genel Kurul’daki bakan nöbetleri ele alındı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün istifası, Ankara kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Öztürk istifa gerekçesini açıklamadı. Ancak Ankara kulislerinde, Öztürk'ü istifaya götüren olaylar zincirinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaşadığı bir anlaşmazlıkla başladığı ifade ediliyor.

Kameraman anlaşmazlığı

Ankara'daki siyasi kulislere göre, anlaşmazlığın temeli Çavuşoğlu'nun yurtiçi ve yurtdışı temaslarını izlemek üzere, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Öztürk'ten kendisine bir kameraman tahsis edilmesiyle atıldı.

Öztürk ,bu talebi kabul ederek, Çavuşoğlu ile birlikte çalışmak üzere bir AA kameramanını Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Ancak göreve başlayan kameraman hakkında çıkan bazı söylentiler, Çavuşoğlu'nu rahatsız etti. Ve kameraman AA'ya geri gönderildi.

Çavuşoğlu, durumu bizzat AA Genel Müdürü'ne aktararak, yeni bir kameraman istedi.

AA Genel Müdürü Öztürk ise, yaptığı araştırmanın sonucunda kameraman hakkındaki söylentilerin asılsız olduğunu, bu kişinin meslek hayatıyla oynayamayacağını, Dışişleri Bakanlığı'nda bu kameramanın görevlendirilmesi konusunda ısrarlı olduğu Çavuşoğlu'na bildirdi.

‘Başka kameraman gönder’

Çavuşoğlu ise, başka bir kameramanın temaslarını izlemesi konusunda ısrarını sürdürdü. Öztürk'ü ikna edemeyince de konuyu Anadolu Ajansı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'a taşıdı.

Çavuşoğlu ile Öztürk hakkındaki anlaşmazlıkta Akdoğan, olaya müdahil olmadı.

Konu Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na kadar gitti

Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyu Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a da iletti.

Cumartesi günü istifasını sundu

AA Genel Müdürü Öztürk ise, anlaşmazlığın bu kadar büyütülmesi üzerine, cumartesi günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yüzyüze görüşerek, kendisine istifa edeceğini aktardı.

Akdoğan: İstifa etme dedim ama...

Akdoğan'ın karşı çıkmasına rağmen, Öztürk istifasını Pazartesi akşamı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu'na sundu.

Başbakan Yardımcısı Akdoğan da, tüm yaşananları Salı günü grup toplantısında, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a aktardı.

Arınç'ın Akdoğan'a,"çözülebilir bir konuymuş. Gerekenden fazla büyütülmüş" dediği, Akdoğan'ın ise Öztürk'ün istifasını reddetmesine rağmen, AA Genel Müdürü'nün bu kararında ısrarlı olup ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

Ne konuştukları ortaya çıktı: nöbet konuşmuşlar

İki ismin “Görevden alınan AA Genel Müdürü’nü konuştular” yorumlarına neden anlarda ne konuştukları daha sonra ortaya çıktı. İki bakanın ne konuştuğunu Hürriyet öğrendi. Buna göre iki Başbakan Yardımcısı’nın gündeminde TBMM Genel Kurulu’ndaki Bakan nöbetleri vardı. Akdoğan Kabinedeki Yasama faaliyetlerinden sorumlu bakan olduğundan, TBMM’deki Ak Parti Grubu ile koordinasyonu sağlıyor. Bu çerçevede TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında hangi bakanların hükümet adına nöbetçi olacağını TBMM yönetimine Akdoğan iletiyor. Basına yansıyan fotoğrafın çekildiği sırada da Akdoğan ile Arınç’ın gündeminde TBMM nöbeti vardı. Çünkü Arınç, Bütçe görüşmelerinin ilk gününde nöbetçi görünüyordu ve Akdoğan da Arınç’ı nöbet çizelgesi konusunda bilgilendiriyordu.”