Yalçın Akdoğan: Pensilvanya'da beddua ediyorlar, Kandil'dekiler "Amin" diyor



Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Bu mücadelede paralel yapı, PKK, PYD, YPG kim varsa bütün terör örgütleri malum Türkiye'ye saldırıya geçti. Ama arkalarında bir de paralel yapı var. O da onlarla işbirliği içinde. Pensilvanya'da beddua ediyorlar, Kandil'dekiler 'amin' diyor" dedi.



Star'da yer alan habere göre; Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 'Ak Parti Mart Ayı Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Şahadet ruhunun ne demek olduğunu anlamayanların aslında birçok şeyi anlamadığını söyleyen Akdoğan, "Terör örgütü de bir hesap hatası yaptı. Sandı ki devlet bu şehirdeki yeni yapılanmalara müdahale edemez, bunu göze alamaz. Eğer müdahale ederse siviller hayatını kaybeder. Dağdan geldiler şehir merkezlerinde binalara yerleştiler. Batı BM ayağa kalkar müdahale ederler. Burada fiili bir durum meydana gelmez. Ama devlet göze aldı. Devlet oyunu bozdu, devlet müdahale etti ve sivillerin hayatını koruyarak, hak ve hukuk içinde, demokrasi ve hukuk içinde bir mücadele ortaya koydu. Onlar sandılar ki, devlet halkı öldürüyormuş gibi bir görüntü çıkar. Oysa öyle bir görüntü çıkmadı, örgüt insanların hayatını mahvediyor diye bir görüntü çıktı.

Halk devletinin yanında durdu. Canlı bomba demek, örgütlerin cami duvarını bulması demek, sonun başlangıcı demek. Ankara'da otobüs durağında bomba patlattılar. Ne oluyor bu tür eylemlerde, halk tepki gösteriyor. Batı tepki gösteriyor. Örgütün kendi içinde bile bir takım kırılmalar yaşanıyor" diye konuştu.

"Pensilvanya'da beddua ediyorlar, Kandil'dekiler 'Amin' diyor"

'Devlet yapamaz, göze alamaz' diyenlerin şehadet ruhunun anlamını bilmediklerini kaydeden Akdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti şehitlerin kanıyla sulanan vatan topraklarında kuruldu. Bu Cumhuriyet kendi kendine kurulmadı. Şahadet ruhu üzerinde kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 34 ülkede 78 şehitliği var. Başka hangi ülkenin bu kadar yerde şehitliği olur. Bizim ecdadımız ülkemizin menfaatleri, adalet, kardeşlik için dünyanın dört bir yanına gitmişler. Bu ruhu anlamayanlar şuanda verdiğimiz mücadeleyi de anlayamazlar. Bu mücadele kararlı bir şekilde devam edecek. Sayın Başbakanımız Diyarbakır'a gidecek. 1 gün önce bomba yüklü aracı patlattılar. Sanıyorlar ki korkutacaklar. Milleti tehdit ettiler, millet hiç itibar etmedi. Nevruzda bakın 30 bin kişiyi toplayamadılar ne Diyarbakır'da ne başka yerde. Yani insanları sokağa dökemediler, Nevruzda toplayamadılar her geçen gün halkın onlara tepkisi artıyor. Onlara inat Başbakanımız Diyarbakır'a gitti ve dedi ki, 'biz buraları ayağa kaldıracağız, imar edeceğiz, inşa edeceğiz, ihya edeceğiz.' Bu mücadelede paralel yapı, PKK, PYD, YPG kim varsa bütün terör örgütleri malum Türkiye'ye saldırıya geçti. Ama arkalarında bir de paralel yapı var. O da onlarla işbirliği içinde. Pensilvanya'da beddua ediyorlar, Kandil'dekiler 'amin' diyor. Kandil eylem talimatı veriyor. Bu taraftan alkış sesleri geliyor. Bu kirli bir işbirliğidir. Bunların hepsi aynı amaca hizmet ediyorlar. Bunlar kukla ama kuklacı bir tane. Hepsini aynı kuklacı oynatıyor. Terörle mücadele de başarılı olabilmemiz için paralel yapıyla mücadele de çok önemli. Dünyanın neresine gitseniz Türkiye karşıtı bir yapı varsa hemen yanında saf tutan paralel yapıdır."



"Tayyip Erdoğan olmasaydı kimse bunu göğüsleyemezdi"

Bunların amacının devleti devirmek, Türkiye'yi esaret altına almak olduğunu anlatan Akdoğan, "Onun için MİT'i, yargıyı, emniyeti ele geçirmeye çalıştılar. Bu kadar büyük bir darbe girişiminin püskürtülebilmesi tarihi bir başarıdır. En tehlikelisi, en sinsisi, bütün ülkeyi devirmeyi amaçlayan bu darbeydi ve Tayyip Erdoğan olmasaydı hiç kimse bunu göğüsleyemezdi. Bu şer cephesi hedefine Tayyip Erdoğan'ı koymuş durumda. Amaç Türkiye'yi uydu devlet haline getirmek. Buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Tayyip Erdoğan sevgisi niye sizi çıldırtıyor?"





Twitter'da 'We love Erdoğan' diye bir başlık açıldığını hatırlatan Akdoğan, "Birkaç saat sonra Twitter kaldırdı. Nedir bu hazımsızlık, niye çıldırıyorsunuz? Bunun içinde küfür, hakaret var mı? Yok. 'Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz' diyor insanlar. Bu sizi niye rahatsız ediyor. Tayyip Erdoğan sevgisi niye sizi çıldırtıyor? Demek ki bu yapıların içinde birileri var. Bahsettiğimiz yapılardan. Onların kimyası bozuluyor. Bunlar güya çok demokratlar, sansüre karşılar. Sansürlediler, 'sansüre karışıyız' diye başka bir başlık açıldı. O da rekor kırdı. Mecburen geri getirmek durumunda kaldılar. Bu yüzden oynanan oyunu çok iyi görmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Elinde ister silah olsun IŞİD gibi, ister olmasın paralel gibi..."

Terör olaylarına değinen Akdoğan, "DEAŞ alçak, katil bir terör örgütüdür. En çok bize zarar veriyor. En büyük mücadeleyi de biz yürütüyoruz. Ama bu İngiliz anahtarı gibi her amaca uyuyor. Bu tür paravan örgütler bir takım başka siyasi amaçları gerçekleştirebilmek için bahane olarak kullanılıyor. Bu hastalıklı bir anlayıştır. Lahor'da, Ankara'da, Brüksel'de patlayan bomba, hepsi aynıdır. Bunların hepsi hastalıklı bir anlayıştır. Bütün bu hastalıklı anlayışa karşı bir mücadele ortaya koymak lazım. Çünkü bunların amacı sonuçta, İslam eşittir terör. Böyle bir tablo ortaya koymaktır. Bu hastalıklı anlayışlar, elinde ister silah olsun El Kaide gibi DEAŞ gibi, ister olmasın paralel yapı gibi bunlar aynı yolun yolcusudur. Bu zihniyetle bir mücadele ortaya koymak gerekir" açıklamasında bulundu.

