T24 LogoT24 Logo
Politika

Yalçın Akdoğan: MHP hükümet ortağıyken, devlet Öcalan'la görüştü, o zaman niye bunun adı ihanet değildi?

Akdoğan Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

23 Eylül 2015 18:33

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'nin, hükümet ortağı olduğu dönemde devlet birimlerinin Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptığını öne sürerek, "O zaman niye bunun adı ihanet değildi. Öcalan'la görüşmeler yapılırken MHP iktidarda konu mankeni miydi, niye sesi çıkmadı?" diye sordu.

Akdoğan'ın mesajları şöyle:

Asrın itirafı ve pişkinliği MHP, hükümet ortağı olduğu dönemde devlet birimlerinin Öcalan'la görüşmeler yaptığını itiraf etti.

O kadar hakaret et,sonra itiraf et. Görüşme değil sorguymuş! Apo 99'da yargılandı, bitti;sonraki temasların amacı örgütün ülkeyi terketmesiydi.

O zaman niye bunu adı ihanet değildi.Öcalan'la görüşmeler yapılırken MHP iktidarda konu mankeni miydi, niye sesi çıkmadı?

ETİKETLER

akdoğanhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24