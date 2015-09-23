Yalçın Akdoğan: MHP hükümet ortağıyken, devlet Öcalan'la görüştü, o zaman niye bunun adı ihanet değildi?

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'nin, hükümet ortağı olduğu dönemde devlet birimlerinin Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptığını öne sürerek, "O zaman niye bunun adı ihanet değildi. Öcalan'la görüşmeler yapılırken MHP iktidarda konu mankeni miydi, niye sesi çıkmadı?" diye sordu.

Akdoğan'ın mesajları şöyle: