Yalçın Akdoğan o fotoğraf hakkında konuştu

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ile Ak Parti grup toplantısı öncesi yaptıkları konuşma sırasında çekilen fotoğrafları ile ilgili açıklama yaptı.

Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Gazetecilik ile yalancılık arasında fark vardır. Biri hakikatin peşinde koşar, diğeri yalan ve çarpıtmanın. Yasamayla ilgili bakan olarak Sayın Bülent Arınç'la yaptığım bütçe konulu konuşmayı 'tartışma' diye verenler külli bir yalanın içindedir" ifadelerini kullandı.