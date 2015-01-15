Yalçın Akdoğan, İmralı heyetiyle görüştü

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile bir araya geldi. Başbakanlık Merkez Bina'daki basına kapalı görüşme 17.30'da başladı.

HDP heyeti hafta başında bu görüşmeden sonra Kandil'e gitmeyi planladıklarını açıklamıştı. Heyet ayrıca önümüzdeki günlerde süreçle ortak bir açıklama yapmak istediklerini söylemişti.

Son olarak 22 Aralık 2014'te HDP'nin İmralı heyeti Başbakan Yardımcısı Akdoğan ile görüşmüştü. HDP'li Önder, "Artık süreçte diyalog kanallarının kapanmaması ve hangi başlıklarla ilerleyeceğimiz anlamında belli mutabakatlar oluştu, çok seri bir görüşme trafiği başlıyor" demişti.

Başbakan Yardımcısı Akdoğan da bunun hemen öncesinde, çözüm sürecinde nihai noktaya 2015 genel seçimlerinden önce gelineceğini söylemiş, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diye konuşmuştu.