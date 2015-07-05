Yalçın Akdoğan: 'HDP barajı geçmezse süper olur' derken…

Seçim sonuçlarını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Bir parti yüzde 40-45 bandında oy alıyor ama tek başına iktidar olamıyor. MHP üç puan fazla alıyor, ama milletvekili HDP ile aynı. Burada bir terslik yok mu? 'HDP'nin barajı geçmemesi süper olur" derken bu mantıkla söyledim" diye konuştu.

Kanal 24’te konuşan Akdoğan, seçim sonuçlarını da değerlendirerek, "Belirsizliğin giderilmesi lazım. Seçimler her zaman bir belirsizlik ortamıdır. Herkes bir frene basar, uluslararası yatırımcılar da ülke de. Para hareketliliği de durur seçim dönemlerinde. Seçimden çıkalı bir ay oldu, taşlar daha yerine oturmadı. Bir an önce belirsizliğin aşılması, Türkiye 'nin düzlüğe çıkması önemli. Hükümet de burada gerçekten sorumlu bir yaklaşım içerisinde. Hükümet, Türkiye'yi türbülansa sokmadan, Türkiye bir zarar görmesin sorumluluğuyla hareket ediyor" ifadesini kullandı.

Hükümetin bir an önce kurulmasının, herkesin önünü görmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Akdoğan, tüm partilerin bu mantıkla hareket etmesi gerektiğini bildirdi. Akdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin anketlerin farklı tablolar ortaya koyduğunu belirterek, AKP'nin seçim konusunda tecrübeli olduğunu vurguladı. Toplumun nabzını en iyi tutan partinin AKP olduğunu, o yüzden bu tablonun çok sürpriz olmadığını savunan Akdoğan, şöyle devam etti:

‘Yüzde 41 yüksek bir oydur’

"Bu tabloyu şöyle okumak lazım, AK Parti'nin 40-45 bandında olduğu görülüyordu zaten anketlere göre. Hatırlarsanız yayınınızda söyledim, biz yüksek oy alabiliriz. Yüzde 41 yüksek bir oydur, 40'ı geçmiş çok fazla parti yok Türk siyasetinde. Yüzde 43-44 alsak hükümet olamayabiliriz, böyle bir sıkıntı var. Dört parti olunca, bir iki puanla hükümet kurmak mümkün olabilir veya olmayabilir yorumunu yapmıştım. Sadece HDP açısından barajı geçecek mi geçmeyecek mi değil."

‘Tek başına iktidar olamıyoruz,

burada bir terslik var’

Akdoğan, hükümet kurmak açısından 1-2 puanın çok önemli olduğunu, bunu daha önce vurguladığını belirterek, şunları söyledi: "Bazıları tedirgin oldu. Nasıl yüksek oy alıp da 276 bulunamıyor. Bu sistemde böyle bir sıkıntı var. Aslında sistemin, yapının iflasıdır. Bir parti yüzde 40-45 bandında oy alıyor ama iktidar olamıyor tek başına, bu bir sıkıntıdır aslında. Diyelim MHP üç puan fazla alıyor, milletvekili sayısı aynı HDP'yle. Burada bir terslik yok mu? Üç puan az bir puan değil. Üç puan fazla alıyorsunuz aynı vekili çıkarıyorsunuz veya biz 40'ın üzerinde oy alıyoruz tek başına iktidar olamıyoruz. Burada bir terslik var.

‘Bu yüzden 'HDP barajı

geçmemesi süper olur' dedim

Bunu yaptığımız projeksiyonlarla görüyorum, gündeme getirdim. Bu yüzden 'HDP'nin barajı geçmemesi süper olur' derken bu mantıkla söyledim. AK Parti'nin tek başına iktidar olabilmesi için üç partili bir yapı gerekiyor. Dört parti olduğunda ince hesaplara iş kalıyor çok zorlaşıyor. Yoksa her hangi bir partiye düşmanlıkla alakalı bir şey değil. Dördüncü partiye geçtiği andan itibaren birinci olan partinin çok yüksek alması gerekiyor. Bu ne kadar mümkün olabilir. Bu yüzden böyle bir eleştiriydi bu." Başbakan Yardımcısı Akdoğan, seçim gününden beri çalışmalar, analizler yaptıklarını, vatandaşın nasıl bir mesaj verdiğini doğru anlamanın önemli olduğuna değindi. İçinden geçilen sürecin önemine işaret eden Akdoğan, partiler arası temasların olacağını, belki erken seçime gidileceğini, vatandaşın nabzının doğru tutulması gerektiğini kaydetti.