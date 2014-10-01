Yalçın Akdoğan: Erdoğan'la baba-oğul gibiyiz, Emine Hanım üç çocuk konusunda çok teşvikçi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde danışmanlığını üstlenen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Erdoğan ile olan yakınlığına ilişkin olarak, "İlişkimiz danışmanlığın ötesinde biraz baba-oğul gibi. Başta itiraz etse bile söylediğinizi değerlendirir, çok açık bir insandır" dedi. Akdoğan, Emine Erdoğan hakkında ise, "Emine hanım evlenmem ve üçüncü çocuk sahibi olmak konusunda bizi çok teşvik etti" diye konuştu.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan (1 Ekim 2014) Akdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler söyle:

Gazete yazılarınız devam edecek mi?

Hayır, devam etmeyecek Bakanlık koltuğunda yazı yazmam doğru olmaz.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Fenerbahçe ama Trabzon'u da seviyorum, oralı olduğum için.

Çocuklarınız kaç yaşında?

Oğlum Muhammed Yasin 22 yaşında, büyük kızım Şifanur 20 yaşında. İkisi de işletme okuyor. Kız bebeğimiz 4 aylık.

Bebeğiniz adı ne?

Hatice Kübra. Adını Tayyip Erdoğan koydu, kulağına ismini Numan Kurtulmuş okudu.

Erdoğan'la insani olarak ne kadar yakın oldunuz?

12 yıl beraber, çok yakın çalıştık, ilişkimiz danışmanlığın ötesinde biraz baba-oğul gibi. Başta itiraz etse bile söylediğinizi değerlendirir, çok açık bir insandır. Öyle bir liderle birlikte olmak bana çok şey kazandırdı.

Emine hanımla aranız nasıl?

Çok saygı duyarım. Emine hanım evlenmem ve üçüncü çocuk sahibi olmak konusunda bizi çok teşvik etti.