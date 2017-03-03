Yalçın Akdoğan: Erdoğan karizmatik liderler kategorisine giriyor; Atatürk ve Gandi de öyle

AKP milletvekili Yalçın Akdoğan, "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" adlı yeni kitabında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında verdiği dikkat çekici bilgileri anlattı. Akdoğan, "Bir de karizmatik liderler var. Tayyip Erdoğan bu kategoriye giriyor. Daha çok kaos dönemlerinde ortaya çıkar. Bir umut olarak görülmesi ve milletin kurtarıcı olarak sarılması. Kahramanlaşması. Atatürk Samsun'a çıktığında kurtarıcı olarak görülüyordu. Böyle baktığımızda karizmatik liderliğin özelliklerini taşıyor. Gandi de öyle" dedi.

AKP milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu dönüştürme gücü olduğunu vurgulayarak, "Tayyip Erdoğan'ın başına her şey geldi. Bunlara karşı ayakta kalabilmesi, bir darbeyi püskürtebilmesi ilk defa oldu. Bu onun karizmatik lider olduğunun göstergesidir diye düşünüyorum. Toplumu harekete geçirme gücü var. Bugün Alman başbakanı topluma böyle çağrı yapsa kim dinler onu?" dedi.

AKP'li Akdoğan, Habertürk TV'De Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Akdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Erdoğan'ın toplumu dönüştürme gücü var"

"Tayyip Erdoğan ile yazdığım şeyler, Tayyip Erdoğan'ın örnekliğini koymaya çalıştım. Gerçekte nasıl biri olduğunu anlatmak istedim. Liderlik özelliklerinin fotoğrafını çekmek istedim. Siyasetçilerin hepsi lider değil. Bir kategori genel başkanlar kategorisi. Bir de hareketi meydana getiren kişiler var. Erbakan Hoca, Türkeş, Özal gibi. Bir de karizmatik liderler var. Tayyip Erdoğan bu kategoriye giriyor. Daha çok kaos dönemlerinde ortaya çıkar. Bir umut olarak görülmesi ve milletin kurtarıcı olarak sarılması. Kahramanlaşması. Atatürk Samsun'a çıktığında kurtarıcı olarak görülüyordu. Böyle baktığımızda karizmatik liderliğin özelliklerini taşıyor. Gandi de öyle. Tayyip Erdoğan'a da böyle baktığımızda bu özellikleri barındıran kişi. 15 Temmuz'a da baktığımızda Erdoğan'ın karizmatik lider olduğu söylenebilir. Büyük lider sınanarak geliyor. Her sınamada başarı kaydedilmiyor. Büyük badireler atlatan liderler var. Tayyip Erdoğan'ın başına her şey geldi. Bunlara karşı ayakta kalabilmesi, bir darbeyi püskürtebilmesi ilk defa oldu. Bu onun karizmatik lider olduğunun göstergesidir diye düşünüyorum. Toplumu harekete geçirme gücü var. Bugün Alman başbakanı topluma böyle çağrı yapsa kim dinler onu? Sosyal evrenle siyasal evren arasında başmüzakereci diyorum. Tayyip Erdoğan farklı bir kategoride yer alan bir lider diye düşünüyorum.

"Şer cephesine karşı dik durmak zorunda"

"Tayyip Erdoğan sahici bir lider. Siyasi literatüre kavran sokan bir lider. Türk siyasetinde balkon konuşmasını kim yaptı, Yenikapı Ruhunu kim soktu? Geldiğiniz günden beri kavga halindesiniz. Bir yere gösterdiğiniz şefkatı başka yere gösterirseniz bu zillet olur. Tayyip Erdoğan şer cephesine karşı da dik durmak zorunda, yoksa ayakta kalamaz. Ama halka karşı böyle bir yok. Halkla Tayyip Erdoğan'ın arasındaki gönül bağının bir sonucudur. Farklı yakıştırmalar yapmayı haksızlık olarak görürüm.

Dolmabahçe görüşmesi

"Buna özel anlamlar yüklenebiliyor. Yer olarak kıymeti harbiyesi yok. O görüşme önemsiz diyen yok. Yıllarca karalama kampanyaları yapıldı. Tatsızlıklar yaşandığı doğru değil. Bu bir krizin varlığı, gerilme işaret gibi farklı çağrışımlar doğurmak doğru değil.

Erdoğan'ın ev hali

"Tayyip Bey düzenli, tertipli bir kişi. Seçimlerini de kendi yapıyor."