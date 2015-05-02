Yalçın Akdoğan: CHP ve HDP şaşkınlar cephesi

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan CHP ve HDP’yi eleştirerek, "Bu şaşkınlar cephesi var ya bunlar ruh ikizi. Biri Batı'nın, Türklerin HDP'si, biri Kürtlerin CHP'si. Paralelci yapıya yeni Türkiye'de yer yok, bunlar ihanet şebekesi" dedi.

Ankara’daki Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışında konuşan Akdoğan, "Eski Türkiye özlemcileri kimler? Muhalefetteki bütün partileri sayın, yanına paralelcileri, sermaye baronlarını, medya patronlarını ekleyin, kim varsa içeridekiler, dışarıdakiler... Bunlar aslında uzun zamandır rahatsızlar. Şimdi Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bir araya geldiler. Baktılar ki Türkiye bölgesel bir güç oluyor, her açıdan gelişiyor. Birileri, 'Bu Türkiye fazla oluyor' diyor. 'Bunu nasıl durdururuz? AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a çelme takarak, Ahmet Davutoğlu'nu durdurarak" ifadelerini kullandı.

Yalçın Akdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar şimdi küçük bir partinin kuyruğuna takıldılar, düne kadar ne dediklerini bırakmıyorlardı. Kim onlar? Reklam kampanyalarına bakın, neler asmışlar. Onların musluklarından kan akıyor, bizim musluklarımızdan bal akıyor, şerbet akıyor. Bir de CHP var, onun musluğundan da sadece 'tıs' sesi geliyor. Palavra siyaseti yapıyor, sadece üfürüyorlar, bunlar üfürükçü. Bunlar 'siyasetin üfürükçüsü' oldular. Millet sizin ne mal olduğunuzu, geçmişinizi, dün ne yaptığınızı biliyor. Bunların hepsini sandığa gömeceğiz, diyeceğiz ki 'Biz artık yeni Türkiye'yi kuruyoruz, eski Türkiye'ye geri dönüş yok."

"Bu şaşkınlar cephesi var ya bunlar ruh ikizi, biri Batı'nın, Türklerin HDP'si, biri Kürtlerin CHP'si. Paralelci yapıya yeni Türkiye'de yer yok, bunlar ihanet şebekesi" görüşünü de dile getiren Akdoğan, "Ellerinden gelen kötülüğü yaptılar. Bugün dünyada 'Türkiye karşıtı' lobilerin arkasında da bunlar var. Her türlü şer cephesiyle ittifak halindeler" diye konuştu.

'İşte koalisyonun sonucu bu'

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise 7 Haziran seçimlerinin, Türkiye'nin gelecekteki en az 4 yılını, hatta 2023 yılını belirleyecek seçimi olduğunu kaydetti. Türkiye'yi kıskananların olduğunu söyleyen Babacan, ülkenin siyasi istikrarının bozulmaya çalışıldığına işaret etti. Ali Babacan, "Bizden önceki koalisyon dönemi, kim var koalisyonda? Üçlü koalisyon, bunlar 3,5 yıl iktidarda kaldılar. Bu 3,5 yılın toplam enflasyonu yüzde 303. Türk lirasının değeri tam 3'te 1'ine düşmüş. Aynı 3,5 yılda devir aldıklarında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 260 milyar dolar, 3,5 yıl sonra bize bıraktıkları ekonominin büyüklüğü 230 milyar dolar. İşte koalisyonun sonucu bu" değerlendirmesinde bulundu.