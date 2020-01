Yalçın Akdoğan: Bütün dünya bir araya geldi, Erdoğan'ı devirmek istedi

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Akdoğan, son dönemde hükümete yönelik kirli yöntemlerin devreye sokulduğunu savunarak "Hiçbir hak, hukuk tanımadan; ahlak, edep tanımadan her yolu denediler. 30 Mart seçimleri için hepsi bir araya geldi. İttifak yaptılar yine olmadı. 10 Ağustos'ta çatı aday çıkardılar. İçeridekiler, dışarıdakiler bütün dünya bir araya geldi Erdoğan'ı devirirsek her şeyden kurtuluruz dediler. Deviremediler. Siz haklıysanız kimse sizinle baş edemez. Baş edemediler. Bundan sonra edemeyecekler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP'nin Ankara Polatlı İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bahar Demirel’in DHA’daki haberine göre, Hükümete yönelik içeriden ve dışarıdan çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu belirten Akdoğan, "17 Aralık sürecini, komplosunu yaşadık. Her türlü kirli yöntemi devreye aldılar. Hiçbir hak, hukuk tanımadan; ahlak, edep tanımadan her yolu denediler. Ama olmadı. 30 Mart seçimleri için hepsi bir araya geldi. İttifak yaptılar yine olmadı. 10 Ağustos'ta çatı aday çıkardılar. Bir araya geldiler, yine olmadı. İçeridekiler, dışarıdakiler bütün dünya bir araya geldi Erdoğan'ı devirirsek her şeyden kurtuluruz dediler. Deviremediler. Niçin deviremediler? Çünkü bu millet, milletin adamlarına sahip çıktı. Kendi iktidarına sahip çıktı. Oyunda eksik olan milletti. Millet de Ak Parti'nin yanındaydı. Bu yüzden netice alamadılar. Siz haklıysanız kimse sizinle baş edemez. Baş edemediler. Bundan sonra edemeyecekler" ifadelerini kullandı.

‘Kimse vesayetçi odakları darbeci zihniyeti hortlatamaz’

Konuşmasında paralel yapı vurgusu yapan Yalçın Akdoğan, "Son dönemde paralel yapı kavramı moda oldu. 12 yıldır Ak Parti iktidarına saldıran bütün bu yapıların hepsi aslında paralel yapı. Derin devlet yapılanmaları. Çeteler. Devlet gücünü kullanarak iktidarları etkisizleştirmek isteyen yapılar. Onlar da paralel yapı. KCK terör örgütünün yapılanmaları bölgede devlet yerine geçebilecek alternatif bir otorite üretme çabaları, onlar da paralel bir yapıdır. Vesayetçi odaklar, yeşil ergenekon, din kisvesi altında olursa veya etnik görünümde. Bütün bu paralel devlet yapılanmaları, illegal yapılanmalar, vesayetçi odaklar, darbeci odaklar bunların hiçbirine müsaade etmeyiz. Hepsiyle mücadele ederiz. Demokrasiyi, hukuku koruruz. Hiç kimse seçilmiş iktidarları ben yönetirim, sevdasına kapılmasın. Geçti o dönemler. Kimse bu vesayetçi odakları, darbeci anlayışı yeniden hortlatamaz. Yeni Türkiye'de bunların hiçbirine yer yok" diye konuştu.

‘Oy kullanmaya giderken yol kesen terör örgütü’

Doğu ve güneydoğu bölgelerinde zulüm eden ve baskı yapanların terör örgütü olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kobani olaylarında gördük. Farklı düşünen kim varsa kendilerini desteklemeyen kim varsa iş adamlarını, esnafı, STK'ları, partileri, hepsini hedefe koydular. Hepsine saldırdılar. Bunlar baasçı zihniyet. Baskıcı bir zihniyet. Bu zihniyet problemi. Bunun hangi etnik kökenden olduğu, mezhepten olduğu, ideolojik anlayıştan olduğunun önemi yok. Bu zihniyet hastalıklı bir zihniyet. Farklılığa tahammül etmeyen bir zihniyet. Kobani, Kobani diyorlar. Kobani'de farklı olan herkese karşı çıktılar. İlk önce Kürtler oradan göç etmek zorunda kaldı. Herkese her türlü zulmü yapıyorlar. Zulüm eden, baskı yapan, oy kullanmaya giderken yolunu kesen, iş makinasını yakan, yatırımı engelleyen terör örgütü."