Yalçın Akdoğan, Bülent Arınç'ın koltuğuna mı getirilecek?

AKP kulislerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin yeni kabinede görev alabilecekleri konuşulduğu iddia edildi.

Taraf'tan Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, Akdoğan'ın, son zamanlarda Başbakan Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın yerine yeni hükümet sözcüsü olabileceği kaydediliyor. Zira, açıklamalarıyla zaman zaman Erdoğan ile ters düşen Arınç'ın artık hükümet sözcülüğü görevini bırakmak istediği konuşuluyor. Diğer yandan, bu ay sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunun, yalnızca yerel seçimlerde aday olacak bakanlarla sınırlı kalmayacağı, geniş kapsamlı olacağı dile getiriliyor.

Revizyonda, bazı bakanların, çeşitli bakanlıklara kaydırılabilecekleri vurgulanıyor. Revizyonun, AKP'nin önümüzdeki sürece ilişkin, başta çözü süreci olmak üzere, yerel seçim stratejisi ve genel seçimlere yönelik politikalarına dair önemli göstergeler sunacağı belirtiliyor.

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