Yalçın Akdoğan: Davul Demirtaş'ın boynunda, tokmak Kandil'in elinde

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Biz bir şehidimizin bir damla kanını 550 milletvekiline değişmeyiz. Bir kısım medya eli kanlı örgüte bir laf söyleyebilmelidir" dedi. Akdoğan, "Örgüt silah bırakmadığı sürece operasyonlardan geri adım atılmayacaktır" ifadesini kullandı. "HDP'nin yaptığı hesaplarla çözüm sürecini sabote ettiğini" iddia eden Akdoğan, "PKK ile ortak çalışmaktadırlar. Davul Demirtaş'ın boynunda tokmak Kandil'in elindedir" dedi.

Akdoğan, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hukuk sistemini terör örgütü yok sayıyor. ona verilen tepkiler de hukuk çerçevesinde olmalıdır. AK Parti başkanlıklarına onlarca saldırı gerçekleşmiştir. Bütün bu saldırıları da kınamak gerekiyor. Çifte standart gütmemek gerekiyor. Türkiye terörle yeni tanışmış değildir. Terörün durması için ne kadfar çalıştığımız biliniyor. Bu çalışmalara o zaman karşı çıkanlar bu gün de bizi eleştiriyor.



İnsan hayatı üzerinden siyaset yapmak alçaklıktır. Bizim için bir insanın hayatı her iktidardan her türlü koltuktan daha önemlidir. Bu operasyonlar bir sebep değildir bir sonuçtur. Yapılan kanlı saldırıların sonucudur. Terör örgütü bir takım terör saldırıları yapmış ardından bu operasyonlar başlamıştır.

Siyasi bir projesi olmayanlar Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu eksikliğini gidermeye çalışıyor. Biz bir şehidimizin tek damla kanını 550 milletvekiline değişmeyiz diyen Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtılması ayrı bir provokasyondur. Biz bir şehidimizin bir damla kanını 550 milletvekiline değişmeyiz.

'Terör örgütünün silahına susturucu olmak, gazetecilik değildir'

Bir kısım medyanın, kendisini terör örgütünün propaganda birimi haline getirmemesi gerekir. Teröre, teröristlere, terör örgütüne, onun yandaşlarına laf söyleyemeyenler, terörü, terörle mücadele eden hükümeti suçlamaktadır. Bu sorumsuzluktur, örgüte dolaylı destek olmaktır.



Terör örgütünün silahına susturucu olmak, gazetecilik değildir. Örgüt ve yandaşları dökülen kanı, saray tartışmalarıyla kapatamazlar, örtemezler.

Siyasi bir projesi olmayanlar Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu eksikliğini gidermeye çalışıyor. Biz bir şehidimizin tek damla kanını 550 milletvekiline değişmeyiz diyen Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtılması ayrı bir provokasyondur.

' Davul Demirtaş'ın boynunda tokmak Kandil'in elindedir'

Mücadele hukuk çerçevesi içinde vatandaşımızın hak ve hukukunu korumak için yapılmaktadır. Hizmet ve yatırımlardan geri durmayız. Bölge halkı devlet nerede diye sormaktadır. Devlet de devletliğini yapmaktadır. HDP yaptığı hesaplarla çözüm sürecini sabote etmiştir. PKK ile ortak çalışmaktadırlar. Davul Demirtaş'ın boynunda tokmak Kandil'in elindedir.

