Yalçın Akdoğan 'Alo Fatih hattı'nda: İbnelerin başının haberini yapın!

Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak "paralel yapı" adı altında 22 Temmuz'da yapılan operasyondan sonra "darbe girişimi" ve "casusuluk" iddiasıyla tutuklanan polislere ilişkin dosyaya, eski Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç'ın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yaptığı telefon konuşmalarının tapeleri de girdi. Dosyadaki görüşme kayıtlarına göre Saraç, Akdoğan'la modacı Barbaros Şansal’ın Gezi olayları sırasında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak konuşuyor. Akdoğan Şansal’ı tanımadığını belirtince Saraç “İbne modacı” ifadesini kullanıyor. Akdoğan da bunun üzerine “İbnelerin başı diyorsun” karşılığını veriyor ve "Verin bakalım, kimler bağıracak" diyerek Şansal'ın haber yapılmasını istiyor.

İstanbul 2. No'lu Hakimliği'nin 29 Ağustos 2013 - 29 Eylül 2013 tarihleri arası için verdiği karar ile Fatih Saraç'ın telefon konuşmaları dinlemeye alındı. Saraç'ın görüşme tapeleri, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda 17-25 Aralık operasyonlarını yapan bazı polislerin “darbe” ve “casusluk” suçlamasıyla tutuklanmalarına ilişkin dosyaya şüpheliler aleyhine "delil" olarak kondu.

Söz konusu tapeler arasında, "TİB.F.01.TK.2339670159" numaralı Saraç ile o sırada Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Ankara Milletvekili olan, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu hükümette de basın-yayın kuruluşlarından sorumlu olarak Başbakan Yardımcılığı'na getirilen Yalçın Akdoğan'ın Fatih Saraç ile 26 Eylül 2013’te saat 18:22.29’da yaptığı 201 saniyelik görüşme de bulunuyor.

'Soruşturma konusu olmaz mı?'

Yalçın Akdoğan ile Fatih Saraç'ın, tutuklu polislerin dosyasına "delil" olarak konulan görüşme kayıtları şöyle:

Yalçın Akdoğan: Alo

Mustafa Fatih Saraç: Müsait misin

Y.A: Evet

M.F.S: Şimdi bu bir e terzi var veyahut şeyci modacı Barboros Şansal biliyorsun di mi bizim aleyhimizde konuşan

Y.A: Hı hım

M.F.S: Bu 18.09.2013’te göztepe parkında bir konuşma yaptılar

Y.A: Evet

M.F.S: Göztepe parkında diyor ki cumhuriyet yanında da Gürsel Tekin vardı diyor konuşma yaptı böyle bi grup var yanında cumhuriyet halk partisinin bi danışmanı dedi ki, bana diyor yakında bi palalı adam çıkacak Talimhane'den Taksim'de olay yapıcak biz de bu olayı büyütücez ve bunu Ak Parti'nin üstüne yıkacağız

Y.A: Evet bunu ne zaman diyor

M.F.S: 18 bak şimdi açayım sesi sen dinle (başa alır mısınız) onun görüntülü sesi ve sesi var şimdi (kasetten ses dinletiyor) ne diyorsun alo

Y.A: Ya bunun tarihi öncesinde mi olayın

M.F.S: Evet evet palalıdan önce

Y.A: Hımm

M.F.S: Palalı olayı ne zaman oldu bu bi 18.09.2013 yani palalıdan bir hafta falan önce

Y.A: Hımm

M.F.S: Ha bu pardon pardon yeni yeni bu palalıdan sonra

Y.A: He palalıdan sonra söylüyor

M.F.S: Evet palalıdan sonra söylüyor

Y.A: Evet iyi peki bu adam yani… Şeyi mi yani o adam sallıyor da olabilir bu cinnet olan bi adam yani

M.F.S: E tabii canım şeyin Aydınlığın yazarı di mi bu şimdi nerde yazıyor, Aydınlık'ta yazıyor ha

Y.A: Hı yani o zaman Gürsel Tekin’e şey çıkar cevap hakkı çıkar, o da bu herif yalan söylüyor falan der

M.F.S: Ama bunu soruşturma konusu olacak bi şey değil mi

'Haber yapın bakalım, kimler bağıracak'

Y.A: Olur bunu haber yapın o zaman

M.F.S: Ya hayır bu sizin için..

Y.A: Ben bu adamı tanımadığım için ilk defa ismini duydum, eğer böyle bilinen bi adamsa bunun haber değeri var

M.F.S: Ya bu bu ya hani hani hani beni kaçırdılar falan diye de bi program yaptı, şey yaptı polis kaçırmadım dedi ortan çıkmadı bu bu yani modacıların başındaki şey birisi, yani en en baba dayak ibne modacı bu şu anda

Y.A: İbnelerin başı desene

M.F.S: İbne yani hakikaten ibne

Y.A: İyi o zaman yapın

M.F.S: Hayır

Y.A: İyi olur

M.F.S: Size nasıl işinize gelir yarar ona bakmanız lazım

Y.A: Yok yani bu şey en iyi tartışma yapar yani

M.F.S: Peki oldu tamamdır

Y.A: Şey olmaz bence fena olmaz bi görelim bi verin bakalım kimler bağıracak

M.F.S: Tamam hayırlısı oldu kardeşim görüşürüz

Y.A: Tamam hadi görüşürüz