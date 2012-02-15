Yalçın Akdoğan: AKP ile Gülen cemaati arasında çatışma isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak

T24 - Yeni Şafak gazetesinde Yasin Doğan takma adıyla yazan Başbakan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan, AKP ile Gülen cemaati arasında çatışma olduğu iddiaları için bir çatışma yaşanmadığını ve yaşanmayacağını belirtti.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, özel yetkili savcı tarafından KCK operasyonu kapsamında ifadeye çağrılması, "AKP-Gülen cemaati arasında çatışma mı var" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Yeni Şafak gazetesinde Yalçın Doğan takma adıyla yazılar kaleme alan AKP Milletvekili ve Başbakan Erdoğan'ın Danışmanı Yalçın Akdoğan, bu iddialara bugünkü köşesinde yanıt verdi.

Akdoğan, 'Her türlü oyunun farkındayız..." başlığını attığı ve gazetenin manşetinden 'Bu oyun bozulur' başlığıyla duyurulan yazısında, iki yapı arasında bir çatışma yaşanmadığını ve yaşanmayacağını belirtti.

Akdoğan, "İki farklı kulvarda hareket eden bu yapılar arasında güç ve iktidar çekişmesi yaşanmasını murad edenler yine hayal kırıklığına uğrayacaktır. Samimiyet her türlü oyunu bozar. Menfaat değil ideal birlikteliğiyle oluşan kardeşliğe kimse helal getiremez" dedi.