'Yalana bir tokat at'



T24 - Çağnur Öztürk



Televizyon kanalları Van’a yardım toplamak için yayınlar yaptılar.



Önce Samanyolu TV yayın yaptı, sonra da Kanal D ve ATV’nin başlattığı ortak yayına 10’dan fazla kanal ve radyolar katıldı.



Bu televizyonlarımız için bir ilk oldu. Dizi oyuncuları, ekran yüzleri hepsi oradaydı yardım toplamak için.



Sonuç olarak yardım vaadinde bulunanların büyük kısmının aslında yardım yapmadıkları sadece sözde olduğu ortaya çıktı.



Evim evindir Van projesinin mimarı gazeteci Ahmet Tezcan, bu konuda birlik olmamız ve bu kişileri bulup her beraber teşhir edelim diyor twitterda, adı da #YalanaBirTokatat



*TV kampanyalarında yardım vaadinde bulunanlardan vaadlerini gerçekleştirmeyenlerin, #sozveripdetutmayanınvayhaline diyeceğiz!



*TV kayıtları verilen yardım vaatleri tek tek incelenip takip edilecek, sözünde durmayanlar sosyal ve konvansiyonel medyada teşhir edilecek!



*RTÜK'ten TV'lerdeki kampanya yayın bantları istenir, Başbakanlık'tan da kimlerin sözünde durmadığı öğrenilir. Bilgi edinme herkesin hakkı.



*Benim duyumlarına göre Devlet de her yardım kampanyasında boy gösterip reklam yapıp sözünde durmayanların teşhiri için çalışma yapıyormuş.



Medyanın bu konuda görevi büyük, özellikle de yardımı düzenleyen kanallar, RTÜK ve Başbakanlık ile ortak bir çalışma sonucunda bu vicdan, duygu istismarcılarını bulmalı, ortaya çıkarmalı. Televizyonun gücünün istismarı da var o gece orada yardım toplayan ünlüler, sunucular hepsi tepki göstermeli.





Okan Bayülgen’e öneri



Dilin kemiği yoktur, hele ki canlı yayında felaketlere neden olur, Hakkı Devrim için de öyle oldu maalesef.



Malum program sonrası TV8 yönetimi tarafından ayrılmasına karar verildi.



Kral Çıplak sonrası ise Okan Bayülgen’e naçizane bir önerim olacak;



Bundan sonra Toron Karacaoğlu olsun programlarında mümkün olduğunca.



Asaleti, görgüsü, bilgisi ile nasıl farklı, kesinlikle ekranlarda olmalı.





Yeni televizyon kişimiz



Evet artık yeni bir tv kişimiz var; Pucca… İlk olarak Tüyap’ta artık ben buradayım, ben buyum isteyen beğenir isteyen beğenmez dedi.



Görünüşü hakkında eleştiriler aldı, kesinlikle şunu söylemeli ki insanları kategorize etmek yanlış, Pucca’yı bir yazar olarak sevdiyseniz zaten seviyorsunuzdur.



Benim dikkatimi çeken tvdeki çekingen ve acaba bir pot kırar mıyım haliydi. Bu haliyle tv programları için ideal konuk olmaz ama belki zamanla üzerinden atar.



Dediğim gibi zaten yazılarını seviyorsanız, tvde varlık gösterebilmesi önemli değil.

Pucca’yı tek eleştirdiğim nokta; Marilyn Monroe'yu sömürmüş olması.





Programdan diyalog;



Pucca; 1.68 boyum 50 kilo olmalıyım



Okan Bayülgen; Normali arada 10 kilo olması değil midir?



P; o normali, eğer zayıf olmak istiyorsanız böyle olmalı



O.B. ; Sizin aklınızı kim başınızdan aldı?



Bu diyalog yine belli kalıplara sokulmak istenen anoreksik kadınlar yaratma modeline örnek ama Pucca’nın en güzel yanı bence bu balık etli hali, böyle güzel, böyle kalsın.







