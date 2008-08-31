“Gözünü kırpmadan yalan söylüyor” deyişi doğru çıktı! Yalan söyleyenler daha az göz kırpıyor.



İngiltere’de yapılan araştırmalarda, yalan söyleyen insanların, yalan söyledikleri sırada göz kırpma sayısının normaldekinden daha az olduğu ama yalanı söyledikten sonra normalden 8 kat daha hızlı göz kırpmaya başladığı ortaya çıktı.



“Göz kırpmalarıyla bir insanın yalan ya da doğru söylediği kolayca anlaşılabilir” diyen araştırmacılar, göz kırpma sayısı ve hızı ile ilgili ölçümlerin, polis ya da güvenlik güçleri tarafından kullanılabileceğini belirtiyorlar.

