Yalan söyleyen insanın burnu ısınıyor

Yalan söyleyince burnu uzayan 'Pinokyo'nun öyküsüne şimdi de doğru söylemeyen insanın burnunun ısındığı belirtildi.

Granada Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmaya göre, çeşitli duygular ve beden sıcaklığı arasındaki ilişkiyi incelemek için termal kameradan yararlanıldı. Katılımcıların, yalan söylediği zaman burnunun etrafı ve göz kenarlarının iç kısımlarında ısınma meydana geldiği belirtildi.

Nilgün Özbaşaran Dede'nin cumhuriyet gazetesindeki haberine göre, tahminler ışığında beyin bölgesi, sübjektif olarak "doğru" diye nitelendirdiğimiz duygular sırasında, daha çok etkinleşiyor. Katılımcılar ne kadar doğru konuşurlarsa burnun sıcaklığı da o denli az değişiyor.

Daha önceden yapılan araştırmalarda ise, yalan söyleyen insanların genelde burunlarını tuttukları belirtilmişti.

IIIinois Üniversitesi araştırmacıları, Bill Clinton'ın, Lewinsky olayında ifade verirken, 26 kez burnunu tuttuğu ve bunu yalan söylediği zaman yaptıklarını tespit etmişlerdi.