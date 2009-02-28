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Yaşam

Yalan söyledi, hayatı değişti

Ünlü sinema sitesi 'imdb'e Lost dizisinde rol alacağını yazan 15 yaşındaki Türk öğrenci tüm dünyayı kandırdı.

28 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü sinema sitesi 'imdb'de LOST dizisinde rol alacağını yazarak dünya basınını bile tufaya getiren 15 yaşındaki Türk öğrenci bir anda ünlü oldu.

Lost dizisinde oynayacağı söylenen 15 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Deniz Efe Açıkgöz'e Akşam Gazetesi ulaştı. Açıkgöz, ABD basınının kaynak gösterildiği haber nedeniyle günlerdir hem Türk hem dünya basınının peşinde olduğunu söyledi. Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan Açıkgöz herkesi peşinden koşturan yanlış anlamayı ise şöyle anlattı: Sinemaya büyük ilgi duyduğum için 'imdb' adlı sinema sitesindeki blogumda hayallerimi yazıyordum. Ancak site yöneticileri çok titiz davrandığı için bunları yayına almıyordu. 10 gün önce, Lost'un 26 Mart'ta yayımlanacak bölümünde oynayacağımı, daha önce 'Hatırla Sevgili' ve ABD'de yayımlanan 'What I like about you' gibi dizilerde de rol aldığımı anlatan yazım gözden kaçmış olmalı ki yayına girdi. Siteye giren bir gazeteci de bunu gerçek sanıp haberleştirmiş...

Lost'ta oynayacağı haberlerinden sonra basının ilgi odağı haline geldiğini anlatan Açıkgöz, 'Google'a adım yazıldığında, artık 30 bini aşkın sonuç çıkıyor. Facebook'ta, sadece bir haftada 900 kişi kendisini arkadaş olarak onaylamamı bekliyor. Bu noktaya gelineceğini tahmin bile edemezdim. Kötü bir niyetim yoktu' dedi.

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