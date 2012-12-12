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Yaşam

'Yalan Rüzgarı'nın yapımcısı yaşamını yitirdi

Yapımcı Paul Raunch'un senaryo yazarı eşi Israela Margalit, ünlü yapımcının New York'ta emboli nedeniyle hayatını kaybetti

12 Aralık 2012 16:51

Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adıyla gösterilen "The Young and the Restless" dizisinin ünlü yapımcısı Paul Rauch, 78 yaşında hayata veda etti.

Yapımcı Paul Raunch'un senaryo yazarı eşi Israela Margalit, ünlü yapımcının New York'ta emboli nedeniyle hayatını kaybetti.

"Beyaz dizi tarihinin en üretken ve en yetenekli yapımcısı" olarak tanınan Rauch, 1976 yılında yapımcılığını üstlendiği "Another World" dizisiyle Emmy ödümü kazanmıştı.

"One Life to Live" ve "Santa Barbara" gibi dizilerle uluslararası ün kazanan Raunch, Rusya'da izlenme rekorları kıran "Poory Nastya" ve "Pushkin" ile Polonya'da "Ocean Front" ve "Rendezvous" dizilerinin de yapımcılığını üstlenmişti.

Rauch, en son "Yalan Rüzgarı" dizisinde görev almış ve 2008'de sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalana kadar dizinin yapımcılığına devam etmişti.

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