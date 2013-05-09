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Kültür-Sanat

Yalan Rüzgarı'nın Katherine'i hayatını kaybetti

Birçok ülkede izlenme rekorları kıran Yalan Rüzgarı dizisinde 35 yıl boyunca Katherine Chancellor karakterini canlandıran Jeanne Cooper yaşamını yitirdi

09 Mayıs 2013 11:21

Türkiye'de "Yalan Rüzgarı" adıyla gösterilen "The Young and the Restless" dizisinin "Katherine Chancellor" karakterini canlandıran Jeanne Cooper hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Cooper'ın oğlu Corbin Bernsen, yılbaşından bu yana rahatsız olan annesinin bu sabah uykusunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Türkiye'de bir dönem beğeniyle izlenen ve birçok ülkede izlenme rekorları kıran dizide 35 yıl boyunca Katherine Chancellor karakterini canlandıran Cooper, 11 kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

California'da 1928'te dünyaya gelen Cooper, sinema kariyerine 1953 yılında "The Redhead from Wyoming" filmiyle başlamıştı. Cooper, 1967 yılında Frank Sinatra ile "Tony Rome" ve 1968'de Tony Curtis ile "The Boston Strangler" filmlerinde rol almıştı.

Sinemanın yanı sıra "The Adventures of Kit Carson", "The Pepsi-Cola Playhouse" ve "Bracken's World" gibi televizyon yapımlarında de rol alan Cooper, 1973'te "The Young and the Restless"in kadrosuna katılmış ve 2008'de emekli olmuştu. Cooper, bir televizyon dizisinde en uzun süre rol alan alan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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