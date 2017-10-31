Yalan haberler medyaya güveni sarsıyor

Yalan haberler hakkındaki tartışmaların, başta ABD olmak üzere birçok ülkede medyaya güveni sarstığı bildiriliyor. Yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya ve sadece çevrimiçi olan yayınlara yönelik güven kaybı, geleneksel basılı medya ve televizyon programlarından daha yüksek. Kantar kamuoyu araştırma şirketinin ABD, Brezilya, İngiltere ve Fransa'da 8 bin kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, kamuoyunun gazeteler, dergiler ve televizyonlardaki haber programlarına duyduğu güvende dijital yayınlara oranla daha az bir gerileme söz konusu.

ABD'da ana akım medya, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması amacıyla çevrimiçi yayınlarda uydurma haberlerin yayıldığını duyurmuştu. Trump'ın kendisi ise ana akım medyayı yalan haber üretmekle suçluyor.

Ankete katılanların yüzde 58'i, yalan haberler konusundaki farkındalıkları nedeniyle siyaset veya seçimler hakkındaki sosyal medya haberlerine daha az güvendiklerini belirtiyor. Aynı nedenle ana akım medyaya güvenini yitirenlerin oranı ise yüzde 24'te kalıyor. Kantar, anket sonuçlarının analizinde "Ana akım medyayı 'yalan haber' olarak damgalama çabası büyük oranda başarısızlığa uğradı" ifadesine yer veriliyor.

Anket sonuçlarında ayrıca haberlerin derinliği ile güven oranı arasında bir bağlantı olduğu kaydediliyor. Buna göre güven konusunda, dergiler, televizyon kanalları, radyo ve gazetelerde ayrıntılı çıkan yorum ve analizler, sosyal medya haberlerinden daha önemli ölçüde güven yaratıyor.

"Haber izleyicilerinin seviyesinin düştüğü söylenemez" denilen anket sonuçlarına göre, tüketici ciddi içerik istiyor ve bu tür içeriğin sunulması da farklı haber kaynakları ile ilişkisinin sıkılaşmasını sağlıyor.

Anketin yapıldığı dört ülke arasında Brezilya, yüzde 69 ile, yalan haberlerin ülkedeki seçimlerin sonucunu etkilediğine inancın en yüksek olduğu ülke konumunda. ABD'de bu oran yüzde 47.

ABD Başkanı Trump'ın 'yalan haber' kavramını çok sık kullanması nedeniyle ülke kamuoyunun yalan haberlerin etkisi konusunda bu kadar bilinçli olmasının normal olduğunu belirten Kantar uzmanları, 2014 yılından bu yana ulusal anlamda bir seçimin düzenlenmediği Brezilya'da ise, bir dizi yolsuzluk skandalı nedeniyle kamuoyunun siyasi haberler konusunda özellikle hassas olduğuna dikkat çekiyor.

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