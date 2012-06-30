Yalan Dünya'nın sezon finali ağlattı

Yalan Dünya'nın sezon finali yayınlandı. Bugüne kadar izleyicilerini güldürmeyi başaran Yalan Dünya duygusal bir sahneyle sezona veda etti.

Rıza, Nurhayat'la nikah masasındayken bu duruma dayanamayan Deniz, İzmir'e dönmeye karar verir. Aşkını kalbine gömen Deniz İzmir'e doğru yola çıkarken, Rıza her şeyi göze alarak Nurhayat'ı nikah masasında bırakıp Deniz'e gitti. Ancak artık her şey için çok geçti... Çünkü Rıza, Deniz'e yetişemedi..



Sezon finalinde sürpriz isim



Kahkaha dolu bir bölümle sezon finali yapan dizinin Son bölümüne ise Nil Karaibrahimgil'in konuk sanatçı olarak katılması da sürpriz oldu. Başarılı şarkıcı en sevilen şarkılarını dizinin sezon finalinde söyledi. Karaibrahimgil daha önce bir röportajında, Yalan Dünya'dan konuk oyuncu olarak teklif gelirse hiç düşünmeden kabul edeceğini söylemişti.