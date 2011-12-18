'Yalan Dünya' ile geri dönüyor

T24 - Fenomen haline gelen 'Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" yakında izleyici ile buluşuyor.





Birbirinden çok zıt ve farklı iki aile, bir takım tesadüfler sonucu Cihangir’in göbeğinde yan yana, hatta aynı terasta bir arada yaşamaya mahkum olursa... İki taraf içinde artık her gün yepyeni bir macera ve beklenmedik süprizlerle doludur.



D Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Jale Atabey Özberk'in, senaryosunu Gülse Birsel'in üstlendiği kahkaha yüklü Yalan Dünya'nın oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Nihal Yalçın, Bartu Küçükçağlayan, Tuna Orhan, Ömür Arpacı, Hakan Meriçliler, İrem Sak, Gupse Özay ve Gönül Ülkü yer alıyor. Yalan Dünya, çok yakında Kanal D'de başlıyor.



