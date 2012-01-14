Yalan Dünya gerçek Cihangir





Çağnur Öztürk

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Uzun bir aradan sonra Gülse Birsel Yalan Dünya ile döndü, gerçekten de özlemişiz.



Yalan Dünya, Avrupa Yakası kıyaslaması yapmak yanlış bence çünkü Avrupa Yakası Nişantaşı’nı anlatırken, Yalan Dünya da bize Cihangir’i anlatıyor. Temelde tabii ki ortak nokta olması kaçınılmaz.



Dizi her ne kadar yavaş başlasa da yavaş artan bir ivmesi vardı, hazmettirerek…2. Bölüm ve hep bir sonraki bölümler daha iyi olacaktır.



İlk bölümün yıldızı; Olgun Şimşek’ti. Damat rolünde daha önde ancak onun oyuncu kardeşi olarak da çok beğendim.



Diğer yıldız ise Nihal Yalçın, ikisi de resital yaptılar.



3. yıldız ise Bartu Küçükçağlayan, histerik karakteri çok başarılı canlandırıyor ama sanki zaman zaman biraz fazla abartıyor gibi. Çoğunluk filmindeki performansını da izlemeyen kalmasın..



Rıza’nın nişanlısı Nurhayat rolünde Gupse Özay, tam bir fenomen karakter olacak gibi.



Yönetmen yapımcı senarist rolünde Tuna Orhan; Hele ki töre dizilerini eleştirdikleri o sahne muhteşemdi. Ne yapıyoruz AJİTASYON AJİTASYON diyerek, töre, ağa dizilerindeki ajitasyon da eleştirildi.



Hakan Meriçliler, İrem Sak vay be dedirttiler.



Öner Erkan ve Sarp Apak; onların karakterleri daha önce canlandırdıkları karakterlere benziyor evet ama yine çok başarılılar. Öner Erkan’ın son dizisi Üsküdar’a Giderken de tekrar ekranlara dönebilse keşke.



Avrupa Yakası’ndan transfer karakteriyle Ömür Arpacı’yı görmek güzel oldu.



Beyazıt Öztürk tam olarak role oturmuş başarılı ancak Biz Size Aşık Olduk dizisindeki rolünün neredeyse aynısı. Gülse Birsel’in de Avrupa Yakası’ndaki. Altan Erkekli, Füsun Demirel, Gönül Ülkü, Hasibe Eren zaten söylenecek söz bırakmıyorlar. Afyonlu aile ile Cihangir’in oyuncuları arasındaki çatışmalar da çok lezzetli olacaktır.



2 bin metrekarelik bir alana, Cihangir ve Taksim’in en belirgin noktalarının kurulduğu plato, dekor uygulama çok özenli, gerçeğini aratmıyor.



Dizi yayınlanırken dikkatinizi çekmiştir; twitter için #yalandunya hashtaginin sol altta verilmesi. *Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu yazımda Fox’taki Babam İçin dizisinin izleyicileriyle, ilk olarak daha farklı interaktif girişimde bulunduğundan bahsetmiştim. Sadece tvler değil her kurumun mutlaka bir facebook ve bir twitter sayfası olmalı önemi yadsınamaz.



Artık twitter hayatımızın her yerinde kabul etmeli



Rahatsız olduğum en önemli nokta ise çok sık gülme efekti kullanılmasıydı. Mutlaka azaltılmalı daha özenle yerleştirilmeli. Bir de reklamlar için yeni bir uygulama gördük, o da çok bariz geldi. Sit-com yapmak zor hele ki her hafta bu kadar uzun süren bir sit-com. Gülse Birsel umarım bunalmaz ve izleyicilerini yalnız bırakmaz artık. Keşke bizde de artık dizi süreleri kısalsa diye temenni ediyorum.



Cuma günleri rekabeti artık Adını Feriha Koydum, Hayat Devam Ediyor, Yalan Dünya arasında yaşanacak. Yalan Dünya tür olarak diğer iki diziden farklı. Dram yapmak, komedi yapmaya nazaran kolaydır, güldürmek zordur. Gülse Birsel’i İzleyicisi çok özledi…Gülse Birsel dizisi sanki artık zirveye yerleşecek.