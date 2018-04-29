Yakuza lideri mafya babası dövmeleri viral olunca yakalandı

Tayland'da polis, vücudundaki dövmelerin Facebook'ta büyük ilgi görmesinin ardından, 15 yıldır firarda olan Japon mafyası Yakuza'nın önde gelen isimlerinden Şigeharu Şiray'ı yakaladı.

74 yaşındaki Şiray, 2003'te bir rakibini öldürmekle suçlanıyor.

Şiray'ın dövmeleri, kim olduğunu bilmeyen Taylandlı bir genç tarafından çekilip, Facebook'a konduktan sonra ilgi gördü ve birçok kez paylaşıldı.

Fotoğraflar en sonunda Japon polisinin de dikkatini çekti.

Japon yetkililer Tayland polisinden Şiray'ın yakalanmasını istedi.

Polis, Şiray'ı başkent Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi kentinde, vize ihlali nedeniyle gözaltına aldı.

Şiray cinayet suçlamasıyla karşılaşacağı Japonya'ya sınırdışı edilecek.

60 bin üyesi olduğuna inanılan mafya benzeri Yakuza çeteleri yüzyıllardır Japon toplumunun bir parçası.

Çetelerin faaliyetleri yasadışı değil, ancak gelirlerinin büyük kısmını kumar, fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar gibi yollardan sağlıyorlar.

Tayland polisine göre 2005'te ülkeye kaçan Şiray, Yakuza üyesi olduğunu itiraf etti ancak cinayet suçlamasını kabul etmedi.

Şiray bir yol kenarında diğer emeklilerle oyun oynarken görülüyor.

Fotoğraflarda Şiray'ın bir serçe parmağının da kesik olduğu görülüyor. Yakuza üyeleri hata yaptıklarında ceza için kendi serçe parmaklarını kesmeye zorlanıyor.