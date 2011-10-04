-Yakut: Fikir birliği iyi değerlendirilmeli TBMM (A.A) - 04.10.2011 - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, yeni anayasa yapılması konusunda varılan fikir birliğinin, Meclisin yeni döneminde iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yakut, tüm siyasi partilerin seçim öncesinde halka ''yeni anayasa'' sözü verdiğini, bu nedenle Mecliste yeni dönemde ele alınacak en önemli konulardan birinin, yeni anayasa çalışmaları olacağını söyledi. Oluşturulacak hazırlık komisyonunda, her partinin yeni anayasa ile ilgili tekliflerini ortaya koyacağını kaydeden Yakut, çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer sosyal kesimlerden de faydalanılacağını ifade etti. Mevcut anayasanın tüm partiler tarafından ''ihtilal anayasası'' olarak eleştirildiğini anlatan Yakut, bu nedenle geçmişten beri siyasi partilerin bu anayasayı değiştirme sözü verdiğini belirtti. Ancak ilk defa bu dönemde, yeni bir anayasa oluşturulması konusunda ciddi bir fikir birliği sağlandığına dikkati çeken Yakut, bu avantajın yeni dönemde iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yakut, siyasette ve ekonomide ciddi bir istikrar sağlayan Türkiye'nin, bölgede ve dünyadaki gelişmeler kapsamında, stratejik konumunun daha da üst seviyeye çıktığını dile getirdi. Yükselen bu değerin korunması ve daha da ileri götürülmesi gerektiğine işaret eden Yakut, ''Bu kapsamda Meclis olarak, demokrasi standardının yükseltilmesi için gerekli düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Bu kapsamda yeni anayasa önemli yer tutuyor. Aslında geçen dönemde de gerek AB uyum sürecinde, gerek insan temel hak ve özgürlüklerinde anayasa değişikliği ve yasal düzenlemeler yapıldı. Bu dönem içinde de uzlaşma içinde eksiklerin giderilmesi gerekiyor. TBMM bu tecrübeye ve birikime sahiptir'' diye konuştu.