Yakup’tan ‘Refik’ açıklaması: Bayrak bizde; unutmayın, meyhane siz onu unuttuğunuzda ölür

T24 yazarı Mehmet Yalçın'ın "Meyhanenin ölümü" başlıklı yazısıyla tekrar gündeme getirdiği İstanbul'un köklü meyhanelerinden Asmalımescit'teki Refik'in geçen yıl kapanması üzerine bir açıklama da Beyoğlu'nun sembollerinden Yakup 2 meyhanesinden geldi. Yakup 2'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Şimdi Asmalımescit’te bayrak Yakup’ta... Yakup'ta bayrağı babasından devralan Yıldıray Arslan'a göre mekanların bunca zorluğa karşın ayakta kalabilmelerinin formülü belli: "Onları unutmamak. Elinizi bu tarihi mekanların üzerinden çekmemek." Unutmayın, meyhane siz onu unuttuğunuzda ölür'' ifadesi kullanıldı.

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Yakup Arslan'ın, amcası Refik Arslan'ın yanında çalıştıktan sonra yaklaşık 40 yıl önce açtığı Yakup 2, bugün hâlâ aynı yerinde hizmet veriyor.

Beyoğlu Asmalımescit'in en köklü mekânı olan Yakup 2'nin Instagram hesabından, üç kuşağı yan yana gösteren Refik Arslan, Yıldıray Arslan ve Yakup Arslan'ın birlikte fotoğrafı eşliğinde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Fotoğraf arşivden. "Son Mohikan" Arda Uskan’ın yazısından. Fotoğrafta İstanbul’un son 60 yılının meyhanecilik tarihine damga vuran iki mekanın üç kuşak işletmecileri, eskilerin deyimiyle "barbaları" yer alıyor: Refik Arslan, Yıldıray Arslan ve Yakup Arslan. Refik’le başlayan gelenek, bugün hala Yakup’la devam ediyor. Efsane Refik’in kapanması, T24’te Mehmet Yalçın’ın yazısıyla bir kez daha gündeme geldi. Evet, Beyoğlu’nda hayat her zamankinden zor. Bu zorlu koşullara dayanamayan Refik ne yazık ki, bir yılı aşkın bir zaman önce kepenk indirmek zorunda kaldı. Şimdi Asmalımescit’te bayrak Yakup’ta... Tüm zorluklara rağmen sevenlerinin uğrak mekanı olmaya devam ediyor, ayakta kalmak için direniyor. Yakup'ta bayrağı babasından devralan Yıldıray Arslan'a göre mekanların bunca zorluğa karşın ayakta kalabilmelerinin formülü belli: "Onları unutmamak. Elinizi bu tarihi mekanların üzerinden çekmemek." Unutmayın, meyhane siz onu unuttuğunuzda ölür.''

