Yakup Erikel'in sahte vekalet kullandığı ortaya çıktı

T24 - CHP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki merkezinde gündeme getirdiği yolsuzluk iddiasında adı geçen avukat Yakup Erikel’in, mahkemeye sahte vekalet sunarak işlem yaptığı ortaya çıktı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı İsa Gök, “Bu dosya kokuyor, hem de çok pis kokuyor. Dosya içine bilerek veya bilmeyerek Başbakan dahil edilmiştir. Kayseri şebekesinde kimler varsa Başbakan’ın üzerine sıçramıştır” dedi.



Avukat kökenli Gök ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, TBMM’de dün de basın toplantısı düzenleyerek hem İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a yanıt verdi hem de vekâlet yolsuzluğu iddiasını gündeme getirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönelttiği soruların yanıtlanmadığına dikkati çeken Kulkuloğlu, “Atalay’ın “dağ fare doğurdu denilecek üslupla” bir açıklama yaparak CHP’ye dönük haksız ithamlar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik çirkin ithamlarda bulunduğunu söyledi. Atalay’ın dağıttığı ve CHP’nin gizlediğini öne sürdüğü belgeyi kendisinin de dağıttığını belirten



Kulkuloğlu, “Oltaya takılan bakana soruyorum; Bakan bu belgeyi kabul ettiyse dönemin vali vekili Yurdakul’un sözünü ettiği önaraştırma raporunu neden açıklayamıyorsun? Açıklasana, madem şeffafsın” dedi.





Ne nerede nasıl?



Kayseri’de yolsuzluk iddiasını ortaya atan belediye çalışanı Hacı Ali Hamurcu, avukat Yusuf Erikel’i 4.7.2007’de Ankara Yenimahalle 3. Noteri’nin 27091 yevmiye numaralı genel vekaletiyle avukatlığına atadı. Ancak Yusuf Erikel’in kardeşi avukat Yakup Erikel, 27.10.2007’de kendi hukuk bürosundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yetki belgesi faksladı. Belgede Yakup Erikel, “dayanak vekâletname” olarak Yenimahalle 3. Noteri’nin 4.7.2007 tarih ve 97881 yevmiye nolu vekaletnamesini gösterdi.





