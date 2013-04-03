Yakup Arslan, meyhanesinden dualarla uğurlandı

Beyoğlu'nun en eski mekanlarından Yakup 2'nin sahibi 63 yaşındaki Yakup Arslan dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Edip Cansever'in kendisinden esinlenerek "Çağrılmayan Yakup" şiirini yazdığı Arslan için Asmalımescit'teki meyhanesinde de tören düzenlendi. Yakup-2 meyhanesinde ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, imam, Yakup Arslan için helallik istedi.

Yakup Arslan'ın cenazesi 12:30 sıralarında Asmalımescit'teki meyhanesi Yakup-2'nin önüne getirildi. Oğulları Yıldıray ve Ufuk Arslan'ın da katıldığı törende, Yakup Arslan için imam helallik istedi. Yakup 2'nin müdavimi pek çok gazetecinin de bulunduğu ve Fatiha okunarak sona eren törenin ardından Arslan'ın cenazesi Zincirlikuyu'ya götürüldü.

İkindi namazının ardından Zincirlikuyu Cami'de kılınan namaz sonrasında Yakup Arslan, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Medya ve edebiyat çevresine de uzun yıllardır hizmet veren Yakup 2, Asmalımescit'in simgesi olarak da anılıyordu. Yakup 2, duvarlarında geçmişten bugüne mekânın müdavimi olan ünlü sanatçıların, edebiyatçı ve gazetecilerin fotoğraflarını, afişlerini barındırıyor. Müzik dünyasında kendisine "Ses sihirbazı" (Klang-Magier) denilen Hamburg'lu Alman besteci Detlev Glanert, 1989'de Berlin Senatosu'nun verdiği bir burs ile bir süre İstanbul'da kaldı. Sık sık Asmalımescit'teki 'Yakup 2'ye uğrayan Glanert, birçok ödüle sahip. Üç senfoni, sayısız oda müziği ve orkestra için konçertolar yazan Glanert, Yakup 2 meyhanesi için yazdığı "Yakup 2-Bekleme Zamanı" konçertosu ile müzik literatürüne girdi.