Yakub Saygılı'nın yardımcısı Topçu: İhraç edileceğimi biliyordum

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonları yürütürken görevden alınan eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı'nın yardımcısı Yasin Topçu, Twitter hesabından muhalefetin yönetiminde olan belediyelerle ilgili yaptıkları yolsuzluk soruşturmalarında yaşadığı bir diyalogu paylaştı. Topçu, gözaltına alınanlardan bir şüphelinin "bizim belediyeler hedefte, aynı konu iktidardakiler için geçerli olsa bu operasyonları onlara da yapabilir misiniz?" diye sorduğunu kendisinin de şu cevabı verdiğini aktardı:

"İktidarın değil devletin polisi olduğumuzu, aynı yasaların onlar için de geçerli olduğunu, hukuka ve ceza yasalarına aykırı bir durum olursa kimi karşımıza aldığımızı önemsemeden görevimizi yapmaktan çekinmeyeceğimizi söyledim"

Bunun üzerine şüphelinin "Müdür Bey, siz de biliyorsunuz ki iktidara dokunan bir operasyon yapsanız bu yaptığınız son iş olur" dediğini ifade eden Topçu, şöyle devam etti:

"Evet o gün ben de biliyordum ve yaptım. Meslekten ihraç olmadan önce yaptığım son iş olarak..."

Topçu'nun açıklaması şöyle:

1. Tarih: Ekim 2011

Yer: İstanbul Mali Şube.

Muhalefet partisinin bir ilçe belediyesinde bazı usulsüzlükler olduğu iddiasıyla

2.Savcılık talimatıyla başlatılan çalışmalarda; bazı imar işleri ve ihalelerle ilgili şüpheli durumlar mülkiye müfettişlerince de incelenmiş,

3. Neticede aralarında bazı belediye ve firma yetkilileri savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

4. Gözaltına alınan bir belediye yetkilisinin bir bankada bir yakını adına kasası olduğu tespit edilmiş,

5. Kasada mahkeme kararıyla yapılan aramada çok miktarda altın ve bir de çek ele geçirilerek el konulmuştu.

6. Her ne kadar konu bir yolsuzluk operasyonu olsa da, siyasal arenada bu soruşturma nedeniyle sorun yaşayan muhalefet

7. Belediyeleri üzerinde iktidar ve yargı baskısı olduğu şeklinde eleştirilerde bulunsa da, el konulan altın görüntülerinden sonra

8. Bu eleştirilerini tamamen sonlandırarak saygı ile yargısal süreci izlemeye başlamıştı.

9. Gizli kasada altınlarına el konulan belediye yetkilisi ise; ne "bu altınları buraya polis getirip koymuş, bu polis komplosudur" dedi

10. Ne de " bu altınları hayırsever bir işadamı imam hatip lisesi yaptırmak için bana vermişti" dedi.

11. Gözaltına alınan tüm belediye görevlileri yargısal sürece saygı duydular ve adliyeye sevk edilmeden önce gelip bana teşekkür ettiler.

12.Tarih Eylül 2011. Bir cumhuriyet savcısına bir belediye zabıtası ile ilgili bir takım iddiaların yer aldığı bir ihbar gelmişti.

13. Savcılıkça ihbarda isimleri geçen görevliler hakkında doğrudan mahkemeden dinleme kararı alınarak, gerekli çalışmaların yapılması için

14. Konu mali şubeye sevk edilmişti.

Biz ise konu hakkında gerekli çalışmaları yaparken belediyenin zabıta idaresinden bazı isimlerce,

15. Görevi kötüye kullanma ve rüşvet gibi konuları tespit ederek savcılık talimatıyla belediye yetkililerini gözaltına almıştık.

16. Bu belediye de muhalefete ait olduğu için konu yine siyasal arenada ister istemez tartışma konusu olacaktı.

17. Ama ne bu soruşturma başlarken, ne de yakalama süreci başlarken konuda karar veren değil,

18. Adliyeye karşı görev ve sorumluluklarımız gereği, verilmiş yargı kararlarını uygulayan konumda olduğumuz gözardı ediliyor,

19.Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kalıyorduk ve bu durum beni çok rahatsız ediyordu. Bu nedenle; 20.Şubede çalışan tüm arkadaşlara gözaltına alınan kişilerle siyasal polemiklere girmeden sadece görevlerini yapmaları,

21.Ve kişilere karşı nezakette her zamankinden daha dikkatli davranmaları yönünde talimatlar vermiştim.

22. Gözaltı süreci tamamlanıp adliyeye sevk işlemleri yapılırken bir memurum odama gelerek, adliyeye sevk edilen bir belediye yetkilisinin 23. Benimle görüşmek istediğini belirtti. Kendisini odama davet ettim.

24.Gözaltı süresince arkadaşların tutum ve davranışları nedeniyle teşekkür etti ve çok özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi.

25. "Nede bizim belediyeler hedefte, aynı konu iktidardakiler için geçerli olsa bu operasyonları onlara da yapabilir misiniz"diye sordu.

26. Ben kendisine iktidarın değil devletin polisi olduğumuzu, aynı yasaların onlar için de geçerli olduğunu

27.Hukuka ve ceza yasalarına aykırı bir durum olursa kimi karşımıza aldığımızı önemsemeden,görevimizi yapmaktan çekinmeyeceğimizi söyledim.

28. Kendisi beni dikkatle ve saygı ile dinlemesine rağmen yeterince ikna olmamıştı,

29. "Müdür Bey, siz de biliyorsunuz ki iktidara dokunan bir operasyon yapsanız bu yaptığınız son iş olur" dedi gülümseyerek.

30. Evet o gün ben de biliyordum ve yaptım. Meslekten ihraç olmadan önce yaptığım son iş olarak...