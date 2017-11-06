Yaktığı kuru otların arasında kalıp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesinde oturan 93 yaşındaki Hatice Üstün, yaktığı kuru otların arasında kalıp, yanarak yaşamını yitirdi.

Hatice Üstün, cumartesi günü saat 11.00 sıralarında, Yaylalı mahallesindeki tarlasının kenarındaki kuru otları yakmak istedi. Üstün\'ün tutuşturduğu otların alevi, hızla etrafa yayıldı. Üstün, bu kez alevleri kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı. Ancak, alevlerin arasında kalan Üstün\'ün kıyafetleri de tutuştu. Vücudunun üst bölümünde ağır yanık oluşan Üstün, çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve yapılan ilk müdahale sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Üstün, kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.