Yaktığı kadını, arabadan böyle attı... Dehşet anları kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da meydana gelen olayda, Ümit V.\'nin, otomobilde sevgilisini yaktıktan sonra arabadan sokağa atma anları cep telefonu ile görüntülendi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde pazar günü meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütayha Domaniç\'den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi\'nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini, Vatansever\'in üzerine dökerek ateşe Ümit V. yanan kadını araçtan atarak kaçtı.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çıplak halde yol ortasında atılan kadının üzeri örtüldükten sonra sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever\'i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde bulunan Yanık Ünitesi\'nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Kocaeli\'ye sevk edildi. Talihsiz kadın dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşanını yitirdiBu arada Volkan V.\'nin, sevgilisini araç içersinde yaktıktan sonra çıplak şekilde sokak ortasına atıp kaçma anı bu sırada yoldang eçmekte olan araçtakiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler

HABER/KAMERA: BURSA (DHA)