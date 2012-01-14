'Yaklaştıkça' seyircilerle buluştu

T24 - Cesur sahneleriyle tüm dünyada olay yaratan “Closer”ın yerli versiyonu “Yaklaştıkça”, önceki akşam tiyatro severlerle buluştu. Galada gözler, başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya’nın üzerindeydi.





Murat Han, şencan Güleryüz, Nilperi Şahinkaya ve Esin Harvey’in rol aldığı “Yaklaştıkça”nın (Closer) galası önceki akşam Profilo Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Galanın en dikkat çeken ismi, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Mesude’yi canlandıran Nilperi Şahinkaya oldu. Oyunda cüretkar striptiz sahneleri olan Şahinkaya, o sahnelerle ilgili şunları söyledi:

Ben de tokat yedim



“Teklif gelince çok heyecanlandım. Teksti okuduğumda, ‘cesur’ denen o sahnelerin arka planda kalacağını anlayıp hemen kabul ettim. Oyun günümüz ilişkilerini çok iyi anlatıyor. Sevgilimden tokat yediğim bir sahne var mesela... Ben gerçek hayatta da şiddete maruz kaldım. Öyle bir sevgilim oldu. Okkalı bir tokat yedim ondan ve tabii hemen ayrıldık.”

Farah da aynı roldeydi



“Öyle Bir Geçer Zaman ki”nin bir başka yıldız oyuncusu Farah Zeynep Abdullah da yıllar önce aynı oyunda Nilperi şahinkaya’nın rolünü canlandırmıştı:





“Closer benim ilk profesyonel oyunculuk deneyimimdi. Ben de striptizciyi oynamıştım.”





