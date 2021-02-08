Yaklaşık bir yıldır komada olan genç uyanmaya başladı: İki kere yakalanıp atlattığı hâlde Koronavirüs salgınından haberi yok

İngiltere'de 19 yaşındaki Joseph Flavill, geçirdiği beyin travmasından sonra girdiği komadan bir senenin sonunda çıkmaya başladı. Flavill, komadayken iki kere yakalanıp iyileşse de dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisinden habersiz.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İngiltere'de geçen yıl 1 Mart'ta trafik kazası geçiren ve beyin travması yaşayan Joseph Flavill, yaklaşık bir yıldır içinde olduğu komadan çıkmaya başladı.

Flavill, komaya girdikten yaklaşık üç hafta sonra İngiltere'deki Koronavirüs vakaları ciddi anlamda artmış ve karantinaya girilmişti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle yanına gidemeyen ailesi, Flavill'le görüntülü sohbet üzerinden iletişim kurmaya çalışmıştı.

Teyzesi Sally Flavill, "Son günlerde Joseph küçük iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Şu anda bizi duyabildiğini biliyoruz ve küçük tepkilere yanıt vermeye başladı" dedi. Teyzesi, Flavill'in kendilerine göz kırparak "evet ve hayır" diyebildiğini anlattı.

Koronavirüs'ün etkilerinden, dünyada pek çok ülke gibi İngiltere'nin girdiği karantinalardan habersiz olan Flavill'in komada olduğu sırada iki defa Koronavirüs'e yakalanıp iyileştiği belirtildi.