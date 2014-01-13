'Yaklaşık bir milyon kişi, yerel seçimde oy kullanamayacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, seçmen listesinde bulunmayan yaklaşık bir milyon kişinin, yerel seçimlerde oy kullanamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP'li Emrehan Halıcı, ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen "Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler" konulu toplantıda konuştu. Seçimde kullanılan bilgisayar yazılımına müdahale riski olduğunu aktaran Halıcı, yazılım üzerinde bir oynama yapılabilmesinin mümkün olduğunu ileri sürdü. Halıcı, bunların önlenebilmesi için hem kullanılan ağın yapısının hem de yazılımın uzmanlar tarafından kontrol edilmesini ve denetlenmesini önerdiklerini aktardı.

Sadece elekrtonik sistem kullanılmasının hatalı ve riskli olduğunu savunan Halıcı, "Yazılım çok uzun kodlardan oluşabilir, gözden kaçan bir nokta olabilir. Sonuçta o yazılımın bulunduğu yere fiziki bir müdahale yapılıp yapılmayacağı konusunda bile bir garanti yok" dedi.

Bilgisayar destekli merkezi seçmen kütüğü sistemi SEÇSİS'in güvenilirliğinin kontrol edilmesi için sandık tutanakları ile bu sistemde yer verilen bilgilerin karşılaştırılması gerektiğini dile getiren Halıcı, bu veriler arasında bir fark yok ise o zaman herhangi bir endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.

"Şu an yaklaşık bir milyon insan maalesef oy kullanabilme hakkına sahip değil. Çünkü seçmen listelerinde yer almıyor" ifadesini kullanan Halıcı, bununla ilgili herhangi bir tedbir alınamamasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Seçim günü tespit edilen hatalar ve suistimaller olursa bunların tutanaklarla ilgili makamlara zamanında bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Halıcı, belirli bir süre geçtikten sonra yapılacak çalışmaların bir anlamının bulunmadığını söyledi.

Vatandaşların, sandık sonuçlarını not ederek, bunu seçim günü kendileriyle paylaşması ve YSK'nın sonuçlarını kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Halıcı, "Bizim yapacağımız denetimlere vatandaşların da katılması, milyonların kontrol yapması anlamına gelir" diye konuştu.

