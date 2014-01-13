T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Yaklaşık bir milyon kişi, yerel seçimde oy kullanamayacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, seçimlerde sadece elektronik sisteme güvenilmemesi gerektiğini söyledi

13 Ocak 2014 17:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, seçmen listesinde bulunmayan yaklaşık bir milyon kişinin, yerel seçimlerde oy kullanamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP'li Emrehan Halıcı, ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen "Seçim Güvenilirliği ve Teknolojik Çözümler" konulu toplantıda konuştu. Seçimde kullanılan bilgisayar yazılımına müdahale riski olduğunu aktaran Halıcı, yazılım üzerinde bir oynama yapılabilmesinin mümkün olduğunu ileri sürdü. Halıcı, bunların önlenebilmesi için hem kullanılan ağın yapısının hem de yazılımın uzmanlar tarafından kontrol edilmesini ve denetlenmesini önerdiklerini aktardı.

Sadece elekrtonik sistem kullanılmasının  hatalı ve riskli olduğunu savunan Halıcı, "Yazılım çok uzun kodlardan oluşabilir, gözden kaçan bir nokta olabilir. Sonuçta o yazılımın bulunduğu yere fiziki bir müdahale yapılıp yapılmayacağı konusunda bile bir garanti yok" dedi.

Bilgisayar destekli merkezi seçmen kütüğü sistemi SEÇSİS'in güvenilirliğinin kontrol edilmesi için sandık tutanakları ile bu sistemde yer verilen bilgilerin karşılaştırılması gerektiğini dile getiren Halıcı, bu veriler arasında bir fark yok ise o zaman herhangi bir endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.

"Şu an yaklaşık bir milyon insan maalesef oy kullanabilme hakkına sahip değil. Çünkü seçmen listelerinde yer almıyor" ifadesini kullanan Halıcı, bununla ilgili herhangi bir tedbir alınamamasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Seçim günü tespit edilen hatalar ve suistimaller olursa bunların tutanaklarla ilgili makamlara zamanında bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Halıcı, belirli bir süre geçtikten sonra yapılacak çalışmaların bir anlamının bulunmadığını söyledi.

Vatandaşların, sandık sonuçlarını not ederek, bunu seçim günü kendileriyle paylaşması ve YSK'nın sonuçlarını kontrol etmesi gerektiğini dile getiren Halıcı, "Bizim yapacağımız denetimlere vatandaşların da katılması, milyonların kontrol yapması anlamına gelir" diye konuştu.
 

ETİKETLER

seçimyerelseçmenoykullanamayacakkütükkayıtseçsisemrehan halıcıchpyazılımsandık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24