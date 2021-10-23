“Yaklaşık 7 yıl önce CHP milletvekili İlhan Kesici ‘Türkiye niçin, Yasa Dışı Para Hareketleri Takip Kurulu'nun koyu gri listesinde?’ diye sormuştu”

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarlarından İlhan Kesici’nin 7 yıl önce konuk olduğu bir televizyon programında “Foreign Affairs”in 23 Şubat 2014 tarihli makalesini göstererek, "Türkiye niçin, Yasa Dışı Para Hareketleri Takip Kurulu'nun koyu gri listesinde?” diye sorduğunu yazdı.

Dündar’ın aktardığına göre programda Kesici şunları kaydetti:

“Yasa Dışı Para Hareketleri Takip Kurulu, G-7'nin, yani en gelişmiş 7 ülkenin organize ettiği çok önemli bir kurul. İşte bu kurul, Türkiye'yi 2011'de ‘gri listeye’ alıyor. AKP, ülkeyi kurul nezdinde düşürdüğü kötü durumdan kurtarabilmek için 2013'te bir yasa çıkarıyor. Yasa uyarınca iktidarın, terör örgütlerinin mali varlıklarını dondurması, örneğin PKK'nın 70 milyar doları bulduğu öne sürülen parasal gücüne el koyması ve bu hareketlerin devamını engellemesi gerekirken (açılım sürecinde) bunları yapmıyor.

Türkiye ayrıca El Kaide, Taliban ve IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşların hesaplarına da el koymuyor! AKP'nin bu duyarsızlığı nedeniyle Türkiye, maalesef Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerle aynı kategoriye dahil ediliyor. Şubat 2014'te Paris'te düzenlenen toplantıda ise çok daha vahim olan ve uluslararası organizasyona yanaşmayan ülkelerin bulunduğu “dark grey-koyu gri” listeye alınıyor. Bu kategorideki devletler, uluslararası yatırımcıların güvenini kaybediyor. Ayrıca küresel mali sistemin sürekli denetimine giriyor…”

“Peki AKP iktidarı İlhan Kesici'nin bundan 7 yıl önce, çok izlenen bir televizyon programında dile getirdiği bu uyarılarını ciddiye alıp küresel denetimin gerektirdiği düzenlemeleri hayata geçirdi mi? Kara parayla mücadele için mevcut yasa ve kuralları özenle uyguladı mı? Maalesef hayır!” eleştirisi getiren Dündar, “Yazık! Koskoca Türkiye bu hallere mi düşecekti?” dedi.

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