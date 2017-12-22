Yaklaşık 50 yıldır doğa yürüyüşü yapıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde oturan Ali Şentürk (73) yaklaşık 50 yıldır doğa sporları ve doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Yaklaşık 4.5 yıl önce kaybettiği eşinin hatırasını yaşatmak için yürüyüşlerine ondan hatıra kalan yemenileri boynuna bağlayarak çıkan Şentürk, günde 10 ile 25 kilometre arasında yürüyor.

Almanya\'da yaşarken 1989 yılında tatil için geldiği Kemer\'i çok beğenen ve bir yıl sonra ailesiyle ilçeye yerleşen \'Ali dayı\' lakaplı Ali Şentürk, her gün saat 06.00\'da kalkıp doğa yürüyüşleri yapıyor. Günde 10 ile 25 kilometre arasında yürüyen Ali Şentürk, yaklaşık 50 yıllık alışkanlığından vazgeçmiyor. 46 yıllık hayat arkadaşı İnci Şentürk\'ü 2013 yılında kaybeden Ali Şentürk, çok sevdiği eşinin hatırasını yaşatmak için ondan kalan yemenileri de doğa yürüyüşlerinde yanından ayırmıyor. Ali Şentürk, Çamyuva Mahallesi\'ndeki evinde kayınvalidesi Şükran Şirin (90) ile yaşamayı sürdürürken, 2 çocuğu ise Almanya\'da hayatlarını devam ettiriyor.

\'BANA CESARET, GÜÇ VERİYOR\'

Ali Şentürk, \"1967 senesi 18 Haziran\'da evlendim. Eşimin ölüm tarihi 18 Mayıs 2013. Tesadüfler hep bizi 18\'e getiriyor. Eşimin doğum tarihi de 18 Mart. Eşim 2013\'te rahmetli oldu. O gün bu gündür \'eşim de benimle beraber yürüsün\' diye hatıra kalan yemenilerini boynuma takıyorum ve yanımdan ayırmıyorum. Bana cesaret, güç veriyor. Benimle beraber olduğunu hissediyorum. Boynuma taktığım 4 çeşit yemeni var. Bunlar eşimin bana hatıraları. Bana moral ve motivasyon veriyor ve benimle beraber olduğunu hissediyorum. Yemeniler hep boğazımda. Ali dayı nereye giderse onlar hep benimle\" dedi.

\'ÇIKMADIĞIMIZ YER YOK\'

Doğa yürüyüşlerini son nefesine kadar sürdüreceğini anlatan Ali Şentürk, \"50 senedir doğa sporları ve yürüyüşlerle uğraşıyorum. 1990 senesinden beri Kemer\'deyim. Kemer\'in cennet olduğunu 90 senesinde gördüm ve yerleştim. O gün bugün Kemer\'in bütün dağlarında, Teke Dağı\'nda, Toroslarda, Kızlarsivrisi\'nde çıkmadığımız yer yok. Bunun için herkesi Kemer\'e doğa sporu yapmaya davet ediyorum. Sporun bir insan yaşamında ne kadar sağlıklı olduğunu söylememe gerek yok\" diye konuştu.

\'DOĞADAN HİÇ KİMSE AYIRAMAZ\'

Bazen yolda yürürken kendisine soranlara yaşını söylediğinde şaşırdıklarını aktaran Ali Şentürk, şöyle dedi:

\"\'Ya dayı 73 yaşındaki insanların şu anda evde oturup nineyle birlikte dertleşmesi lazım değil mi\' dediklerinde, diyorum ki beni buralardan, bu doğadan hiç kimse ayıramaz, bu doğayı seviyorum. Ben sizlerle bu yürüyüşüme devam edeceğim ta ki son nefesime kadar.\"

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