Yaklaşık 50 milyon seçmen oy kullanacak

T24-

YSK Başkanı Ali Em, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilecek halk oylamasında 49 milyon 446 bin 269 seçmenin oy kullanacağını bildirdi.

Em, 12 Eylülde gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin bilgi vermek amacıyla YSK'da basın toplantısı düzenledi.



Ali Em, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yayımlandığını anımsatarak, YSK'nın Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gerekçelerini yeniden gözden geçirdiğini ve buna ilişkin kararın dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldığını anlattı.



YSK'nın çalışmalarının bir takvim çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Em, 12 Eylül 2010 tarihine kadar yapılacak iş ve işlemlerin bu takvimde yer aldığını, takvime ilişkin açıklamaların daha önce kamuoyuna duyurulduğunu ifade etti.



Yurtiçinde muhtarlık askı listelerinin 9 Haziran 2010'da askıya çıkarıldığını ve 22 Haziran 2010'da askıdan indirildiğini söyleyen Em, yurtdışı seçmen kütüğünü ise internet ortamında ilan ettiklerini ve her iki kütüğü 3 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla kesinleştirdiklerini ifade etti. Em, ''Şu anda kütüklerimiz 3 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı kesinleşmiş durumdadır'' dedi.



Em, 12 Eylüldeki referandumda, 49 milyon 446 bin 269 seçmenin 151 bin 546 sandıkta oy kullanacağını, sandıklarda 1 milyon 61 bin 137 kişinin görev alacağını kaydetti.





Em, 28 Mart 2004'deki mahalli idareler seçiminde seçmen sayısının 43 milyon 552 bin 931, sandık sayısının 173 bin 748; 22 Temmuz 2007'deki milletvekili seçiminde seçmen sayısının 42 milyon 533 bin 41, sandık sayısının 158 bin 700; 21 Ekim 2007'deki halk oylamasında seçmen sayısının 42 milyon 629 bin 733, sandık sayısının 134 bin 700; 29 Mart 2009'daki mahalli idareler seçiminde seçmen sayısının 48 milyon 6 bin 650, sandık sayısının 174 bin 902 olduğunu kaydetti.



KADIN SEÇMEN DAHA FAZLA





Yurt içinde 49 milyon 446 bin 269 seçmenin oy kullanacağı 12 Eylüldeki referandumda, 1 milyon 61 bin 137 başkan ve üyenin görev yapacağını belirten Em, seçmen sayısının cinsiyetlere göre dağılımını da verdi. Em, seçmenlerden 24 milyon 385 bin 321'inin erkek, 25 milyon 60 bin 948'inin kadın olduğunu belirterek, kadın seçmenlerin erkeklerden daha fazla olduğuna işaret etti.

Yurt dışındaki seçmen sayısının toplam 2 milyon 556 bin 335 olduğunu söyleyen Em, yurt dışı erkek seçmen sayısının 1 milyon 351 bin 83, yurt dışı kadın seçmen sayısının ise 1 milyon 204 bin 501 olduğunu belirtti. Em, yurt dışında erkek seçmen sayısının kadın seçmen sayısına göre biraz daha fazla olduğunu söyledi.



KİMLİK BELGELERİNDE, TC KİMLİK NUMARASI BULUNMALI





Seçmenin hangi kimlik kartıyla oy kullanabileceği hakkında da bilgi veren Em, şunları kaydetti:

"Seçmen kimliğinin tespitinde esas olacak belgeler şunlar, bir defa kimlik belgesi TC kimlik numarasını taşıyacak. Neden? 298 sayılı yasanın 87. maddesinde bu getirildi. Artık kimlik numarasına dayalı olarak biz bütün tespitlerimizi yapıyoruz. Nüfus cüzdanı, eğer seçmen vatandaşlarımız eski kanunun yürürlüğünden önceki nüfus cüzdanları varsa kimlik numarası yoksa bunları bir an önce değiştirmeleri gerekir.





Resmi daire ve iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik belgeleri ama yine kimlik numarası olacak. Pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi ve avukatlık kimlik belgesi gibi, kimlik numarası, soğuk damgası olacak, yani seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli de olacak. Bu nitelikteki belgeyle seçmen, sandık kurulu başkanına gittiğinde oyunu kullanacak."



Belediyeler, köy ve mahalle muhtarlığınca düzenlenen belgelerin geçerli olmadığının altını çizen Em, "Bu söylediklerimin tek bir istisnası var. Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutuklu seçmenlere cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer. Bu belgede de kimlik numarası olacak" diye konuştu.



BİR SANDIKTAKİ SEÇMEN SAYISI





Bir sandıktaki seçmen sayısı hakkında da bilgi veren Em, halk oylamasındaki pusulaları gösterdi.

Em, "Bunlardan bir tasarruf ilkeleri, sayım, döküm esasları ve iş durumu yani sandık kurullarının iş durumu, ve diğer birtakım esasları dikkate alarak her sandıkta 400 ile 420 oy kullanılabilecek, seçmen sayısı bu olacak" dedi.