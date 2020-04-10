Yaklaşık 5 milyon üniversite mezununun hayal kırıklığı: KYK kararı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK öğrenim kredisi borçlarında indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi. Öğrenim kredisi borçlarına uygulanan faiz tutarının yarıya kadar indirilmesi ve faizin yurt içi üretici fiyat endeksi artışına göre hesaplanması teklif edildi. Teklif, binlerce liraya varan faizlerin silinmesini isteyen 5 milyona yakın öğrenciyi hayal kırıklığına uğrattı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, üniversite yıllarında aldığı öğrenim kredisini ödeyemeyen 5 milyona yakın üniversite mezununun merakla beklediği teklif, büyük hayal kırıklığına yol açtı. Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için yasal takip altına alınan 300 bin gencin de aralarında olduğu milyonlarca genç, faizlerin silinmesini beklerken AKP’nin kanun teklifinden, bir yıl süreyle “Borç erteleme” çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanan 62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili düzenlemeler de yer aldı. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcuna uygulanacak faizin, yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre hesaplanması teklif edildi. Teklifte, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Yİ-ÜFE’ye göre belirlenen tutarların yarı yarıya indirilmesine ilişkin yetkili olması öngörüldü. Öğrenim kredisi borcu faizinin, yüzde 50’sine kadar indirim yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yetkilendirileceği belirtildi.

"Bu borçlar ne kadar ertelenirse çocuklar o kadar çok faiz ödemek zorunda kalacak"

Uzmanlar, daha önce toplan eşya fiyat endeksine (TEFE) göre hesaplanan borç faizinin artık yur tiçi üretici fiyat endeksine göre hesaplanmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Yİ-ÜFE ile TEFE arasındaki makasın kapalı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, öğrencilerin yine yüksek faiz ile karşı karşıya bırakılacağını belirtti.

Teklifte yalnızca, öğrencilerin borçlarına erteleme imkanı getirilmesinin olumlu gibi göründüğünü ifade eden CHP Grubu Eğitim Danışmanı Ali Taştan, bunun sorunu çözmeyeceğini söyledi. Taştan, “Bu borçlar ne kadar ertelenirse çocuklar o kadar çok faiz ödemek zorunda kalacak. Getirilen teklif, mevcut duruma bir çözüm getirmiyor. Faizlerin silinmesi, yeni kredi alacak öğrencilere ise faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Faize karşı olan ama gençlerden bile faiz alan bir iktidarlar kaşı karşıyayız şu an” ifadelerini kullandı.