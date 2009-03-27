Son beş ayda Türk-İş’in 35 bin üyesi, DİSK’in 3.800 üyesi ve Hak-İş’in 3602 üyesi işten çıkarıldı. Küresel ekonomik krizin olumsuz etkisiyle yaklaşık 42 bin sendikalı işçi işini kaybetti.



Ekonomik krizin ardından yaşanan işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamaları, sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde etkisini gösterdi.



Türk-İş'in oluşturduğu "Krize Karşı Emek Masası"na gelen bilgiler, işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamalarının otomotiv-metal, çimento-seramik, tekstil ve gemi yapımı sektörlerinde yoğunlaştığını gösteriyor.



Konfederasyona bağlı sendikaların Krize Karşı Emek Masası'na ilettiği verilere göre, geçen ay, otomotiv-metal sektöründe örgütlü olan Türk Metal'in 4 bin 208 üyesi işten çıkarıldı, bin 150 üyesine ücretsiz izin verildi.



Çimento-seramik sektöründe de Çimse-İş üyesi bin 233 işçinin iş akdi feshedildi, 2 bin 217 işçi ücretsiz izne çıkarıldı.



Öte yandan, Şubat ayında Genel Maden-İş'e üye 207, Ağaç-İş'e üye 59, TEKSİF'e üye 29, Tekgıda-İş'e üye 23, TÜMTİS'e üye 6 ve Türk Harb-İş'e üye 1 kişi işini kaybetti.



Geçen ay toplamda 5 bin 766 Türk-İş üyesi işten çıkarıldı, 4 bin 139 kişi de ücretsiz izne ayrıldı.



Son 5 aylık döneme bıkıldığında ise Türk-İş'in çeşitli sektörlerden yaklaşık 35 bin üyesi işten çıkarıldı. Aynı dönemde, konfederasyon üyesi yaklaşık 12 bin işçiye ücretsiz, 19 bin işçiye de yarım ücretli izin verildi.



Bu dönemde de en çok üyesi işten çıkarılan sendika Türk Metal oldu. Sendikanın son 5 ayda işten çıkarılan üye sayısı 19 bin 693'ü buldu.



Krize Karşı Emek Masası'na gelen bilgilere göre, son 5 ayda sendikalara üye işçilere yönelik işten çıkarma, ücretsiz izin ve yarım ücretli izin uygulamalarına ilişkin veriler şöyle:



Sendika İşten Çıkarılan Ücretsiz İzne Çıkarılan Yarım Ücretli İzne Çıkarılan



Yaklaşık 3 bin DİSK üyesi grevde



DİSK üyeleri de ekonomik krizle birlikte yaşanan işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamalarından olumsuz etkilendi.



Tekstil, metal ve petro-kimya sektörlerinde yaklaşık 3 bin 800 işçi işten çıkarıldı. Ücretsiz izin uygulamalarında da 10 günü geçmeyen sürelerde yaklaşık bin 700 işçiye izin verildi.



Ekonomik kriz, toplu sözleşme süreçlerini de etkiledi. İşverenlerin "sıfır zam" teklifi nedeniyle DİSK'e bağlı sendikalarda bazıları greve çıktı. Çeşitli iş yerlerinde greve çıkan işçi sayısı yaklaşık 3 bini buldu.



Hak-İş, Metal, Tekstil ve Gıda sektöründe üye kaybetti



Öte yandan, metal, tekstil ve gıda sektörlerinde Eylül 2008'den bu yana Hak-İş üyesi 3 bin 602 kişi işini kaybetti.



Metal sektöründe bin 440 kişi işten çıkarılırken, 351 işçi ve işçi sayısı bildirilmeyen 11 işletmede ücretli/ücretsiz izin uygulamasına gidildi. Ayrıca, sektörde 350 işçinin çalıştığı bir işletme ve işçi sayısı bildirilmeyen 8 işletmede kısa çalışma ödeneği için İŞKUR'a başvuruldu.



Aynı dönemde tekstil sektöründe 2 bin 62 işçi Hak-İş üyesi işten çıkarıldı, bin 817 işçi kısa çalışma ödeneği talebinde bulundu.



Gıda sektöründe 100 işçinin işine son verildi, 440 işçi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı. Ağaç sektöründe de 706 işçi için kısa çalışma ödeneği talep edildi.

